Левски и ЦСКА влизат в люта битка за юноша на Спортинг Лисабон

Грандовете на българския футбол – Левски и ЦСКА, ще влязат през лятото в люта битка за юноша на Спортинг Лисабон. Става въпрос за 26-годишното ляво крило на тима на Добруджа Томаш Силва. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите „сини“ и „червени“ проявяват много сериозен интерес към португалеца и виждат в него отлично попълнение, което може да развие още повече качествата си.

Томаш Силва прави силен сезон в Добрич

Томаш Силва пристигна в Добруджа през лятото като свободен агент. Преди това той бе част от полския Ягелония, но реши да прекрати договора си с клуба и да приеме офертата на българския тим. До момента крилото има на сметката си общо 22 мача за „жълто-зелените“, в които се е отчел с три попадения, а също така е направил и 3 асистенции. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на португалеца е около 600 хиляди евро.

Локомотив Пловдив също следи ситуацията

Интерес към Силва има и от страна на Локомотив Пловдив. По-вероятно е обаче той да приеме предложение на Левски или ЦСКА, ако действително получи такова. Самият футболист е склонен да опита късмета си в по-силен отбор. Добрата новина за всички заинтересовани отбори е, че Томаш Силва автоматично ще стане свободен агент, ако след края на настоящата кампания Добруджа изпадне от родния елит.

