Левски и ЦСКА влизат в люта битка за юноша на Спортинг Лисабон

15 април 2026, 13:05 часа 248 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Левски и ЦСКА влизат в люта битка за юноша на Спортинг Лисабон

Грандовете на българския футбол – Левски и ЦСКА, ще влязат през лятото в люта битка за юноша на Спортинг Лисабон. Става въпрос за 26-годишното ляво крило на тима на Добруджа Томаш Силва. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите „сини“ и „червени“ проявяват много сериозен интерес към португалеца и виждат в него отлично попълнение, което може да развие още повече качествата си.

Томаш Силва прави силен сезон в Добрич

Томаш Силва пристигна в Добруджа през лятото като свободен агент. Преди това той бе част от полския Ягелония, но реши да прекрати договора си с клуба и да приеме офертата на българския тим. До момента крилото има на сметката си общо 22 мача за „жълто-зелените“, в които се е отчел с три попадения, а също така е направил и 3 асистенции. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на португалеца е около 600 хиляди евро.

Локомотив Пловдив също следи ситуацията

Интерес към Силва има и от страна на Локомотив Пловдив. По-вероятно е обаче той да приеме предложение на Левски или ЦСКА, ако действително получи такова. Самият футболист е склонен да опита късмета си в по-силен отбор. Добрата новина за всички заинтересовани отбори е, че Томаш Силва автоматично ще стане свободен агент, ако след края на настоящата кампания Добруджа изпадне от родния елит.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
