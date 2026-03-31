Левски скърби за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Ръководството на Левски излезе с дълъг пост в социалните мрежи след тъжната вест за кончината на бившия вратар на националния отбор на България и президент на БФС – Борислав Михайлов. Легендарният страж си отиде от този свят днес на едва 63-годишна възраст. В последните месеци той бе в болница в кома, след като в края на ноември 2025-та получи инсулт. Под поста на Левски за кончината на бившия вратар пък от официалната страница на ЦСКА са написали коментар: „Светъл път, Борислав Михайлов! Легендите не умират“.

Именно в Левски Борислав Михайлов стартира своята славна кариера. Той изиграва общо 243 мача със „синята“ фланелка, като печели три пъти титлата на България и три пъти Купата на страната. Като състезател на столичани той е обявен за „Футболист №1 на България“ за 1986 година.

„На 63-годишна възраст от този свят си отиде една от емблемите на „Левски“ и българския футбол Борислав Михайлов. Боби e едно от най-големите имена в „синята“ история. Михайлов играе в „Левски“ от 1981 до 1989 година, записвайки 243 мача със синята фланелка. Трикратен шампион на България (1983/84, 1984/85 и 1987/88 година), трикратен носител на Купата на страната (1982, 1984 и 1986 година). Футболист № 1 на България през 1986 година“.

„След „Левски“ носи екипите на „Беленензес“ (Португалия) от 1989 до 1991 година, „Мюлуз“ (Франция) от 1992 до 1994 година, „Ботев“ (Пловдив) през 1994/95 година, „Рединг“ (Англия) от 1995 до 1997 година, „Славия“ през 1997/98 година и „Цюрих“ (Швейцария) през 1998/99 година“.

„Има 102 мача за националния отбор на България, от които 60 като капитан, което е рекорд в историята на представителния ни тим. Дебютира на 4 май 1983 година срещу Куба в София (3:2), а последния си мач с националния екип играе на 5 юни 1998 година срещу Алжир, отново в София (2:0)“.

„По време на незабравимото американско лято през 1994 година изиграва 7 мача за четвъртото място на България на Световното първенство в САЩ. Играе и в четирите мача на Световното първенство през 1986 година в Мексико, където страната ни стига до осминафиналите. Михайлов пази и в трите мача на България на Европейското първенство през 1996 година в Англия“.

„От 2000 година е член на Изпълкома на Български футболен съюз и заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта. От 2001 година е първи вицепрезидент на БФС. В периода от 2005 до 2019 и от 2021 до 2023 година е президент на БФС. През 2011 година е избран за член на Изпълнителното бюро на УЕФА“.

„ПФК „Левски“ изказва съболезнования на семейството, близките и приятелите на Боби Михайлов, както и на цялата спортна общественост. Поклон пред светлата ти памет. Няма да бъдеш забравен никога!“, написаха от Левски.

