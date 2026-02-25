Любопитно:

Лудогорец избухна с неочакван трансфер в последния момент

25 февруари 2026, 7:20 часа 507 прочитания 0 коментара
Лудогорец взриви последния ден от зимния трансферен прозорец в България с изненадващ ход. „Орлите“ официално обявиха привличането на Алберто Салидо от Берое.  Сделката идва като истинска изненада, тъй като до последно се смяташе, че Вълшебния мустак ще продължи кариерата си в ЦСКА 1948. Финансовият благодетел на „червените“ Цветомир Найденов дори намекна преди дни за очаквания трансфер, а в неделя испанецът се сбогува с феновете и съотборниците си в Берое. 

Лудогорец отмъкна Алберто Салидо в последния момент

В крайна сметка обаче Лудогорец се е намесил в последния момент и е успял да договори нападателя. Интерес към него имаше и от страна на Левски, но „сините“ не постигнаха споразумение със старозагорци. 

Алберто Салидо

В Разград Салидо ще трябва да се пребори за титулярно място, като негов основен конкурент за позицията зад нападателя ще бъде един от най-силните играчи на шампионите – Петър Станич. 

С пост във Фейсбук от Лудогорец съобщиха за привличането на испонския нападател и посочиха, че във вторник преговорите по трансфера са финализирани успешно, а Салидо е преминал медицински изследвания и фитнес тестове. Новото попълнение започва да тренира с отбора незабавно и ще бъде на разположение на Матиас Хьогмо за предстоящите мачове от efbet Лига през следващата седмица срещу Локо Пловдив и Лвески.

"Много съм щастлив от този трансфер. Имах оферти от няколко клуба в България и чужбина, но избрах Лудогорец, защото идването ми в този отбор е голяма крачка напред в моето развитие", коментира Алберто Салидо.

