Национал на Грузия подсили отбор от елита на българския футбол

03 септември 2025, 10:39 часа 362 прочитания 0 коментара
ОТборът на ЦСКА 1948 се подсили с грузинския национал Лаша Двали, съобщиха официално от клуба от Бистрица. Опитният централен защитник пристига като свободен агент, след като остана без отбор през лятото. Той идва при "червените" с впечатляваща визитка – 4 шампионски титли на Унгария и 1 Купа на Унгария, както и шампионска титла и Суперкупа на Кипър.

"Със своята класа, опит и лидерство на терена, Двали е готов да се превърне във важна фигура за армейците в предстоящия сезон!", написаха от ЦСКА 1948 за новия си футболист. Лаша Двали има 45 мача за националния отбор на Грузия, който игра на Евро 2024. Иначе на клубно ниво той е играл в 93 мача за Апоел Никозия и в 63 мача за Ференцварош, като има мачове и за отборите на Погон Шченин, Отстъпка Рига, Шльонск Вроцлав и други.

По-рано ЦСКА 1948 се подсили с още "майстори", а до затварянето на трансферния прозорец у нас има достатъчно време за още трансфери. В момента "червените" са четвърти в класирането с 13 точки, като са на три точки от лидерите Лудогорец и Левски, които са с мач по-малко. В последния кръг ЦСКА 1948 отстъпи на Левски с 1:2 на стадион "Георги Аспарухов".

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
