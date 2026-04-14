Не е "Библията на спорта", но е работещ модел в други държави: Бербатов даде готови решения на проблемите в българския спорт

Димитър Бербатов, който е съветник по спортните въпроси на служебния премиер Андрей Гюров, изнесе доклад в Министерски съвет за проблемите на българския спорт. Той влезе в Министерски съвет в компанията на Гюров и на служебния спортен министър Димитър Илиев, за да представи анализа на широката общественост. В папката на Бербатов са разгледани проблемите на българските спортни федерации и как те могат да бъдат решени, като са представени добри практики от работещи модели в други държави.

Проблемите на спорта са събрани на едно място. Остава следващият кабинет да им обърне внимание

"Трябва да благодаря на всички присъстващи. Очаквахме да съберем необходимите отговори от федерациите и това беше постигнато. Анализът вече е представен пред тях. Надявам се, че сега, когато проблемите, предложенията и идеите на федерациите са събрани на едно място, следващият министър на спорта ще им обърне внимание и ще ги надгради. Необходима е по-голяма проактивност от хората, ангажирани със спорта", започна Бербатов.

Всичко опира до финанси

"Формулирани са 18 точки. Целият документ ще бъде публикуван, като част от федерациите ще го качат и на своите сайтове. Всичко е прозрачно и всеки може да се запознае с темите, които го интересуват. В крайна сметка всичко опира до финансиране и до това откъде ще дойдат средствата. Само 12% от децата, които спортуват, успяват да се реализират, което според мен е недостатъчно. Молбата ми е следващото управление да стъпи върху вече постигнатото и да го развие."

Данъчните облекчения са ключови за решаването на проблемите

"Данъчните облекчения са ключови. Бизнесът трябва да помага, но за да го прави, е необходим работещ модел. Изготвен е финален вариант с по-ниски проценти от първоначално предложените от мен. Надявам се новото управление да го разгледа и обсъди. В този анализ няма нищо крайно или пагубно. Това не е „библията на спорта“ – далеч съм от подобна претенция. Опирали сме се на отговорите, получени от федерациите, и сме включили допълнителни идеи. Ще бъде успех, ако дори част от тях бъдат реализирани. Най-важното е да има работещ и водещ диалог", добави още той.

"Искам да подчертая значението на хората от моя екип. Никой не може да постигне всичко сам. Зад мен стоят момчета и момичета, които работиха неуморно, дори в дните, когато трябваше да почиват. Искрено се надявам, че срещата е оставила у всички усещане за позитивизъм."

"Аз не предлагам нещо ново за бизнеса – този модел работи и в други държави. Ангажиментът, който съм поел, приключва. Предстои създаване на работна група за отварянето на училищните салони, за да намерим устойчив начин те да бъдат достъпни. Идеята е повече салони да бъдат отворени, за да могат повече деца да спортуват. Това трябва да се случва при ясно разписани правила и структура – с конкретна отговорност за материалната база, хигиената и сигурността. Без контрол съществува риск от анархия."

Той осъди и агресията срещу журналист на Вечното дерби: "Недопустимо е журналист да бъде бит. Стигането до физическа саморазправа е признак на слабост и безпомощност. Посегателството срещу всеки човек трябва да бъде категорично осъждано. Подобни действия не бива да се случват. Лесно е да ги оправдаем с високите емоции, но това не е правилното нещо според мен."

