Нов договор на "Герена"! Добрите резултати носят и подобрени финансови параметри на Левски

Лидерът в класирането в Първа лига Левски се похвали с подновен спонсорски договор с официалния доставчик на спортна екипировка на клуба - "Спорт Депо". Контрактът между двете страни е удължен за следващите четири сезона - до сезон 2030/31 включително. А от "Герена" подчертават, че новият договор е при "подобрени финансови параметри", без да дават конкретни данни, тъй като информацията по контракта е конфиденциална.

Левски поднови партньорството си със "Спорт Депо"

"В резултат на успешно проведените преговори от страна на ръководството на клуба, както и на безпрецедентните продажби на екипировката на Adidas през последните години, договорът бе удължен при подобрени финансови параметри", написаха от Левски, като благодариха на партньора си за "коректното и последователно партньорство до момента".

Левски се представя фантастично от старта на новия сезон 2025/26, като е лидер в класирането с 35 точки - с пет пред втория ЦСКА 1948, както и с цели 11 пред действащия шампион Лудогорец, който е с мач по-малко. В последния кръг обаче "сините" допуснаха загуба от ЦСКА с 0:1 в голямото дерби на българския футбол, изиграно на стадион "Васил Левски" в София. След паузата за националните отбори Левски гостува на Монтана, а после домакинства на Септември.

До края на есенния дял Левски трябва да срещне още Славия като гост и Спартак Варна като гост, както и Витоша Бистрица като домакин в мач за Купата на България, като вече има дата и час за срещата.

