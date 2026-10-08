Официално: Емблематичен роден клуб е с нов собственик, изплаща задълженията незабавно

Както е известно, един от най-емблематичните български клубове Пирин Благоевград има сериозни финансови проблеми. През месец май Георги Калпакчиев пое клуба, но още през август обяви, че е готов да даде акциите, тъй като няма възможност сам да покрие задълженията. На извънредно заседание на икономическата комисия към Общинския съвет в Благоевград Калпакчиев прехвърли мажоритарния си дял на легендата на "орлетата" Мирослав Митев.

Ветераните на Пирин придобиха акциите

Още през септември Калпакчиев проведе среща с ветераните на клуба, представлявани от Митев. Тя беше свързана именно с придобиването на акциите на Пирин Благоевград. Според адвоката на ветераните - Теодор Тошев, сделаката е била финализирана още на 24 септември. Освен от бившите футболисти на "орлетата", интерес към клуба е имало и от френски инвестиционен фонд, който движи бизнеси в Африка. Това обяви самият Георги Калпакчиев. Според него, представител на фонда ще пристигне в София, за да проведе разговори с общинското ръководство.

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Пирин има задължения към НАП, БФС и футболисти

От своя страна, ветераните също имат потенциален сериозен финансов гръб, както заяви Мирослав Митев. По думите на ветерана, техният партньор е свързан със САЩ и ще подпомага клуба с дарения, без да има претенции за придобиване на акции или места по високите тежи на клуба. Въпросните дарения ще влизат в касата на Пирин в период от 5 до 10 години. Благоевградския клуб има задължения към НАП в размер на 205 000 евро. Освен това, "орлетата" даължат пари на БФС и на бивши и настоящи футболисти, под формата на заплати.

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