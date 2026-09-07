Кабинетът "Радев":

Сериозен удар по за ЦСКА: Основен играч е наказан за първите мачове в Европа

07 септември 2026, 21:13 часа 358 прочитания 0 коментара

Последните резултати на ЦСКА не изглеждат изобщо задоволяващи, особено на фона на летните попълнения и амбициите на "червените". Те се класираха в основната фаза на Лигата на конференциите, но след като загубиха последните си 3 мача в предварителните кръгове на Лига Европа. Именно след първия плейофен мач за влизане в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир дойде и едно от по-сериозните наказания за ЦСКА. Мохамед Брахими си изкара червен картон, а срокът на наказанието му вече е ясен. Той ще пропусне цели 3 мача.

Мохамед Брахими е наказан за 3 мача

В първия мач с носителя на Купата на Гърция ОФИ Крит ЦСКА претърпя тежка загуба с 0:3, която направи задачата му за обрат на реванша на практика невъзможна. Но "червените" си тръгнаха от южната ни съседка и с други проблеми. Един от тях беше червеният картон на Мохамед Брахими, който през последната половин година се превърна в един от основните играчи на ЦСКА. Неговото наказание за срок от три мача.

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Мохамед Брахими

Брахими няма да е наличен за 2 кръга

Мохамед Брахими вече пропусна една среща на ЦСКА в Европа - реванша с ОФИ Крит в София. Но от наказанието му остават още два сблъсъка. Крилото няма да бъде на разположение на старши треньора Христо Янев за домакинството на Монако, с което "червените" ще се завърнат в Европа след няколкогодишно отсъствие, и за гостуването на Нордселанд. До този момент през сезона Брахими изигра 13 мача за ЦСКА - 6 в Първа лига и 7 в Европа, като записа 3 асистенции.

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Монако ЦСКА ОФИ Крит Лига на конференциите Мохамед Брахими Нордселанд
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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