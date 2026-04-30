Попето се цели във върха – мечтае за ръководен пост в руски гранд

Бившият капитан на националния отбор на България Ивелин Попов коментира бъдещето си, след като наскоро обяви, че слага край на състезателната си кариера. За последно той бе част от тима на Арда Кърджали, но в края на месец март реши да „окачи обувките на пирона“. Попето, както всички наричат офанзивния полузащитник, говори пред руското издание „Спорт Експрес“ като сподели, че иска да работи като спортен директор.

Попов допълни, че вече е имал няколко предложения от различни клубове, но първо иска да достигне високо ниво и квалификация в новото си поприще. Той заяви, че би се радвал един ден да стане директор на бившия си отбор – Спартак Москва.

Ивелин Попов вече е отказал няколко оферти

„В момента се готвя да пътувам. Скоро заминавам за няколко дни в Испания. Ще посетя Атлетик Билбао, за да се запозная с инфраструктурата, както и с начина, по който се работи в клуба и академията. Най-много ме интересува работата като спортен директор. Ще се уча и не бързам за никъде. Вече съм получавал предложения, но искам първо да достигна високо ниво и квалификация. Когато подпиша договор, да съм напълно подготвен и да бъда полезен на клуба“.

„По принцип всичко е възможно. Най-важното е да живееш и да трупаш опит. Според мен не трябва да се стремиш само към големите отбори. Навсякъде можеш да научиш нещо, което ще ти бъде полезно в бъдеще – както при водещите тимове, така и при средняците или клубовете от по-ниските дивизии. Реал Мадрид, Барселона, Интер, Милан — това е съвсем различно ниво. Разбира се, бих искал да се пробвам в отбор като Спартак, но времето ще покаже“, каза Попето.

Попов прекрати кариерата си на 22 март 2026 година. Българинът е играл в Русия още за Кубан Краснодар, Рубин Казан, Ростов и Сочи.

ОЩЕ: Ивелин Попов: „Усетих негативизма с пълна сила, футболът не ми липсва“