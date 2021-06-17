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Започва модернизация на уличното осветление в още две зони на Бургас

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Започва модернизация на уличното осветление в още две зони на Бургас
Снимка: Община Бургас

Продължава поетапното изпълнение на проекта за модернизация на уличното осветление в Бургас. От утре работата се премества на бул. „Демокрация“ – от ул. „Цар Симеон“ до ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“, както и на ул. „Константин Величков“.  

Обновлението вече се случи на бул. „Тракия“, бул. „Стефан Стамболов“ - от „Никола Петков“ до „Демокрация“, бул. „Янко Комитов“, ул. „Проф. Яким Якимов“, ул. „Лазар Маджаров“, по-голямата част от бул. „Демокрация“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Сан Стефано“ – от бул. „Демокрация“ до бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Мария Луиза“, „Булаир“, „Сан Стефано“ – от „Хр. Ботев“ до „Ст. Стамболов“.  

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Модернизацията на уличното осветление се случва след одобрен проект на Община Бургас, който получи финансиране по програмата за „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. С реализирането му ще бъдат подменени общо 2623 осветителни тела. Проектът включва също така реновиране на табла за управление и стълбове по главните пътни артерии на Бургас.  

С внедряването на мерките за енергийна ефективност градът ще плаща годишно с 200 000 лева по-малко за електричество, а лампите ще светят по-силно.  

„Но най-важният ефект на по-доброто осветление е повишената безопасно

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