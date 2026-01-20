Как е правилно да се стартира двигателят на колата през зимата?

Правилно стартиране на двигателя на колата през зимата помага да се избегнат проблеми. „Двустъпковият“ метод помага за загряване на свещите и удължава живота на двигателя.

Как да стартирате двигателя правилно през студения сезон?

Съвременните шофьори са свикнали с факта, че автомобилите почти не изискват поддръжка и не изискват специални познания по механика. Това е отчасти вярно, но не означава, че можете да се отнасяте небрежно към колата си. Това е особено важно през зимата, когато ниските температури могат да доведат до сериозни проблеми.

Повечето шофьори просто се качват в колите си, стартират двигателя и потеглят, което е добре при топло време. Но когато настъпят студените зимни дни, този подход може да доведе до проблеми.

Ако колата ви има традиционна система за безключово запалване, можете да използвате „двустъпковия“ метод, който е подходящ и за повечето съвременни автомобили със стартов бутон. Същността на метода е проста: Завъртете ключа в положение за запалване или натиснете бутона за стартиране, докато всички индикаторни лампички на арматурното табло светнат. Изчакайте, докато повечето светлини угаснат - това е особено важно за дизеловите двигатели, тъй като по това време подгревните свещи се загряват. Завъртете ключа в първоначалното му положение и стартирайте двигателя отново. Това осигурява правилно нагряване на подгревните свещи, особено при много ниски температури.

Как да разпознаем "контрола" на подгревната свещ? Това обикновено е символ във формата на спирала или пружина, най-често жълт или оранжев цвят. Продължителността на светене на лампата зависи от температурата на двигателя - колкото по-студен е двигателят, толкова по-дълго ще гори лампата. Когато "индикаторът" изгасне, това е сигнал, че двигателят е готов за стартиране.

Как да стартирате правилно със студен двигател

Не загрявайте двигателя дълго време на място: престоят на празен ход повече от минута с работещ двигател може да доведе до проблеми. При силна слана можете да изчакате няколко секунди, преди да потеглите. Двигателят се загрява по-бързо по време на шофиране и това намалява риска от попадане на гориво в маслената система, което е типично за студен двигател.

Не натискайте рязко педала на газта и не увеличавайте оборотите на двигателя до високи обороти, докато той не се загрее напълно. Въпреки че маслото се разпределя бързо в системата, пълното смазване и уплътняване се постигат само когато двигателят е загрят.

