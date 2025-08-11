Шофирането с каква скорост разрушава двигателя

Правилната работа на двигателя не е само смяна на масло или филтри навреме. Скоростта, с която работи двигателят, също е от голямо значение. Автомобилни механици обаче предупреждават - определени диапазони могат да „изядат“ ресурса на задвижващия агрегат много по-бързо, отколкото си мислите.

Защо автомобилът трябва да се кара по-често с пълна газ

Най- лошото за един автомобилен двигател са внезапните „скокове“ в скоростта. Когато стрелката на оборотомера се вдигне много рязко за секунди, металът в цилиндрите се разширява неравномерно. Това провокира прегряване и микропукнатини, които само нарастват с времето", категоричен е механик с над 20-годишен стаж в реномирани автомобилни сервизи.

Друга рискова зона е развиването на повече от 6000 оборота в минута. Ако държите двигателя на такива нива повече от няколко секунди, не само буталата, но и скоростната кутия ще усетят натоварването. Безстепенните трансмисии (известни още като CVT и вариатора) са особено застрашени, тъй като ремъкът и ролките им бързо се повреждат.

Шофьорите често са уверени, че ниските обороти са безопасни. Но шофирането дълго време при 1000-1500 об/ мин също е вредно. В такива режими маслената помпа доставя по-малко смазка от необходимото, а частите работят „на сухо“. Това ускорява износването и може да причини прегряване дори в града.

Повечето експерти наричат оптималния диапазон 2000-4000 об/мин. В този интервал двигателят развива достатъчна мощност, консумира гориво икономично и не губи ресурса си.

Ако често гледате оборотомера и знаете как да „слушате“ двигателя, шансовете за скъп основен ремонт през следващите години ще станат много по-малки. Тук няма място за компромиси, тъй като всеки навик на шофиране влияе върху това колко дълго ще живее колата ви.