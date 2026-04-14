15 април: Светла сряда - 10 забрани на този празник

На 15 април, според църковен календар за 2026 г. се пада Светла сряда от Великденската седмица. На този ден вярващите се молят за защита, мир и благополучие, а в народните вярвания той е свързан с много традиции, суеверия и табута.

Обичаи на 15 април

Тържествените служби продължават в църквите, а Царските врати остават отворени до събота в знак на великденска радост. Според дългогодишен обичай на този ден в църквите се палят свещи с молитва за предпазване от градушка и лошо време.

На този ден вярващите се молят на Пресвета Богородица за помощ при сериозни заболявания, особено сърдечни и очни, както и за защита на дома и семейството.

В народната традиция Светла сряда отразяват две значения на празника: от една страна, това е време на радост и празненства; от друга, се смята, че на този ден работата на полето, в градините или дори около къщата е забранена, за да не се докара внезапна градушка.

В сряда след Великден е обичайно отново да се пекат великденски козунаци и да се боядисват яйца, но не за себе си, а за нуждаещите се. Щедростта на този ден ще донесе просперитет и щастие през цялата година - до следващия Великден.

Този ден е специално време за пчеларите: сутрин те са оглеждали пчелините, проверявайки кошерите си след зимата. Ако времето се затоплило, пчелите са били извеждани навън и са били поставяни по-близо до цъфтящи дървета. На този ден се изнася и сервира останалият мед, съхранен за зимата – това носи късмет и благоденствие през цялата година.

Забрани на Светла сряда

На този църковен празник, както и на всеки друг ден, кавгите, грубостта и отказът за помощ се не одобряват. Важно е да поддържате мир в душата и взаимоотношенията си и да избягвате да наранявате животни, птици или пчели.

Не бива да давате пари назаем - може да не си ги върнете. Не се препоръчва да се разтръскват възглавници и матраци, за да не се „изтръска“ богатството от къщата. Не бива да изнасяте стари вещи, за да не изнесете доброто от къщата. Не може да вземате пари от земята - това води до бедност. На този ден не трябва да споделяте планове и най-съкровените си мисли дори с най-близките си хора - те може да не се сбъднат.

Също така, на този ден се опитайте да не се преуморявате и да не работите до късно. Градинарството е забранено в сряда след Великден, тъй като се смята, че води до загуба на реколта поради градушка.

Народни поличби за времето

За времето и предстоящото лято се съди по знаците на деня:

червена зора при изгрев - ще има дъжд или вятър;

твърде ярко слънце - скоро ще вали;

силен вятър на този ден - ще се установи ясно и сухо време;

ако започне да вали сняг, лятото ще бъде хладно;

ако жабите крякат силно - идва лошо време;

Предците ни са казвали: каквото е времето на Светла сряда, такова ще бъде и през следващите дни.

Църковен празник на 15 април: Традиции, обичаи и забрани на Светла сряда