Св. свещеномъченик Панкратий

Св. Панкратий се родил в Антиохия в дните на земния живот на Господа Иисуса Христа. Когато бил още дете, родителите му отишли заедно с него в Йерусалим. Там те се удостоили да видят Самия Спасител и да чуят Неговото Божествено слово. Цялото семейство повярвало в Христа и приело светото кръщение.

Панкратий слушал проповедта на светите апостоли. Той бил поставен за епископ на сицилийския град Тавромения от апостолите Петър и Павел. Там разпространявал словото Божие. Неговата проповед била съпроводена с чудеса. Св. великомъченик Прокопий Св. Прокопий е роден в Йерусалим. Като езичник носел името Неаний. Майка му го възпитала в езичество и го дала на служба при цар Диокле... Прочети повече Св. Панкратий завършил мъченически земния си живот - езичниците го убили с камъни. © Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев). Панкратий слушал проповедта на светите апостоли. Той бил поставен за епископ на сицилийския град Тавромения от апостолите Петър и Павел. Там разпространявал словото Божие. Неговата проповед била съпроводена с чудеса.Св. Панкратий завършил мъченически земния си живот - езичниците го убили с камъни.