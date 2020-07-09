Св. свещеномъченик Панкратий

Св. Панкратий се родил в Антиохия в дните на земния живот на Господа Иисуса Христа. Когато бил още дете, родителите му отишли заедно с него в Йерусалим. Там те се удостоили да видят Самия Спасител и да чуят Неговото Божествено слово. Цялото семейство повярвало в Христа и приело светото кръщение.
Панкратий слушал проповедта на светите апостоли. Той бил поставен за епископ на сицилийския град Тавромения от апостолите Петър и Павел. Там разпространявал словото Божие. Неговата проповед била съпроводена с чудеса.