Брендън Фрейзър ще изиграе Дуайт Айзенхауер във филм за десанта в Нормандия

Актьорът и носител на "Оскар" Брендън Фрейзър ("Китът") ще играе върховния главнокомандващ на съюзническите сили Дуайт Д. Айзенхауер във филм, чието действие се развива в дните преди десанта в Нормандия по време на Втората световна война, съобщи "Deadline".

Актьорският състав на филма "Натиск" ("Pressure") включва и носителя на БАФТА Андрю Скот. Драмата проследява напрегнатите дни, предшестващи военната операция. Скот ще се превъплъти в образа на главния британски метеоролог Джеймс Стаг, чиято задача е да информира Айзенхауер за метеорологичните условия, които ще решат или провалят десанта в Нормандия. Сложният процес на вземане на решения е от решаващо значение за съдбата на войната и хода на историята.

