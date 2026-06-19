"Спайдър-мен: Нов ден": Всичко се променя (ВИДЕО)

С над шест десетилетия история в комиксите и милиарди долари приходи на големия екран, Спайдър-мен остава един от най-популярните и обичани супергерои в света. На 31 юли Спайди се завръща във филмовото събитие на годината – "Спайдър-мен: Нов ден", който поставя Питър в центъра на необяснима биологична трансформация, при която мутиращата му ДНК започва да излиза извън контрол, а паякообразната му природа се развива по опасен и непредсказуем начин.

Повече за сюжета на "Спайдър-мен: Нов ден"

Четири години след събитията в "Спайдър-мен: Няма път към дома", вече съзрелият Питър живее изцяло сам, след като доброволно е изтрил себе си от живота и спомените на любимите си хора. Превърнал се в защитник на Ню Йорк, където никой вече не го познава, той отдава целия си живот на опазването на града. Но интензивността на задачите води до изненадваща физическа еволюция, която застрашава съществуването му, докато мистериозна вълна от престъпления поражда един от най-мощните противници, с които някога се е срещал.

Режисьор на "Спайдър-мен: Нов ден" е Дестин Даниъл Кретън (Шан-Чи и легендата за десетте пръстена), по сценарий на Крис МакКена и Ерик Съмърс. Продуценти са Кевин Файги, Ейми Паскал, Ави Арад и Рейчъл О’Конър. Изпълнителни продуценти са Луис Д’Еспозито и Дейвид Кейн. В ролите са Том Холанд, Зендeя, Сейди Синк, Джейкъб Баталон, Джон Бърнтал, Трамел Тилман, Майкъл Мандо, Марк Ръфало и др.

Новият трейлър на "Спайдър-мен: Нов ден" ни разкрива все по-нестабилното състояние на Питър, който отчаяно се опитва да овладее промените в себе си, докато Ню Йорк се изправя пред нарастващ хаос с непредсказуем мащаб. Без да знае дали може да разчита на някогашните си приятели и съюзници, Питър ще влезе в епична битка, която излиза извън границите на познатото и обещава едно от най-амбициозните и мащабни приключения на Спайдър-мен досега.