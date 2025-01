Стивън Кинг призова наградите "Оскар" да се отменят

Стивън Кинг обяви, че няма да гласува за "Оскар"-ите тази година заради пожарите в Лос Анджелис. Той също така смята, че церемонията по връчването на "Оскар"-ите трябва да бъде отменена на фона на опустошенията от огнената стихия, съобщи "Variety". Засега шоуто остава насрочено за неделя, 2 март, в Dolby Theater в Холивуд. Вече два пъти обявяването на номинациите за най-бляскавите американски филмови награди се отлага, като засега финалната дата е 23 януари.

"Няма да гласувам на "Оскар"-ите тази година. Според мен трябва да ги отменят", пише Кинг в Bluesky. "Няма да има блясък, когато Лос Анджелис гори", добави той.

Not voting in the Oscars this year. IMHO they should cancel them. No glitz with Los Angeles on fire.