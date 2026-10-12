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Защо САЩ не сключат дизелова сделка с нас? Ние определяме работят ли руските рафинерии

12 октомври 2026, 12:53 часа 904 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Защо САЩ не сключат дизелова сделка с нас? Ние определяме работят ли руските рафинерии

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - и те са много красноречиво насочени към американския му "колега" Доналд Тръмп и сделката, която сключи с руския диктатор Владимир Путин за доставка на руски дизел за САЩ и "световните пазари". Зеленски предупреди, че ако Русия не се съгласи на енергийно примирие - но примирие, при което руснаците не удрят украински ТЕЦ-ове, ел. подстанции, далекопроводи и т.н. обекти на украинската енергийна инфраструктура, Украйна ще отговори - ОЩЕ: "Путин не чете Truth Social": Зеленски и Туск разсипаха Тръмп на форум на НАТО (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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