Защо САЩ не сключат дизелова сделка с нас? Ние определяме работят ли руските рафинерии

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - и те са много красноречиво насочени към американския му "колега" Доналд Тръмп и сделката, която сключи с руския диктатор Владимир Путин за доставка на руски дизел за САЩ и "световните пазари". Зеленски предупреди, че ако Русия не се съгласи на енергийно примирие - но примирие, при което руснаците не удрят украински ТЕЦ-ове, ел. подстанции, далекопроводи и т.н. обекти на украинската енергийна инфраструктура, Украйна ще отговори - ОЩЕ: "Путин не чете Truth Social": Зеленски и Туск разсипаха Тръмп на форум на НАТО (ВИДЕО)

Zelensky: Why doesn't America conclude a diesel deal with Ukraine? We're influencing whether these ships are moving. We define whether the refineries are working. https://t.co/klXzuXmQAB — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Zelensky: This winter, if Russia does not agree to an energy ceasefire, we will respond. https://t.co/yux08SC0yu — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026