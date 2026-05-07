Един от най-големите градове в света буквално потъва под земята - бедствието е записано от Космоса

Един от най-големите градове в света потъва под земята с такава скорост, че тези промени вече са ясно видими за спътници в орбита. Последните данни показват критично потъване под краката на 22 милиона жители, съобщава CNN.

Мексико Сити: Големият град, който буквално потъва под земята

Изданието допълва, че става въпрос за Мекско Сити. Ситуацията е станала толкова сериозна, че мащабът ѝ е оценен с помощта на мощната радарна система на НАСА. Изображенията показват, че градът потъва с приблизително 1,3 сантиметра на месец. Това официално прави Мексико Сити една от най-бързо потъващите столици на планетата.

Отбелязва се, че основната причина за бедствието се крие дълбоко под земята. Мегаполисът е разположен на мястото на древно езеро и водоносен хоризонт, от който градът изпомпва приблизително 60% от питейната си вода. Поради прекомерната консумация на ресурси, кухините под земята се компресират и земята буквално започва да се срутва. Ситуацията се влошава от огромното тегло на новите сгради, които притискат меката глина.

Пътищата вече се напукват, сградите се накланят, а железопътните линии се рушат. Паметникът „Ангелът на независимостта“ е отличен пример. От построяването му насам е трябвало да се монтират 14 стъпала, за да се стигне до основата му, тъй като земята около него постоянно потъва, според съобщения в медиите.

Според наличните данни от спътника NISAR, някои райони на града, включително международното летище Бенито Хуарес, са се свличали с 2 сантиметра на месец между октомври 2025 г. и януари 2026 г. Това се равнява на над 24 сантиметра годишно.

Както отбелязват специалистите по проекта NISAR, тези цифри са само началото на по-големи открития. Бързото слягане на почвата не само разрушава инфраструктурата, но и приближава града до „Ден нула“, когато запасите от чешмяна вода могат да пресъхнат завинаги.

Други екологични проблеми по света

Междувременно стана ясно, че британската отвъдморска територия Гибралтар изпуска непречистени отпадъчни води в Средиземно море. Еколозите посочват, че поради остаряла или неадекватна инфраструктура, отпадъчните води се изпускат в морето без подходящо пречистване, което представлява риск за морската екосистема и качеството на водата.

Проблемът предизвиква безпокойство както в съседна Испания, така и сред учените, тъй като замърсяването засяга популярна туристическа и природна зона. Ситуацията повдига въпроси относно модернизирането на обществената инфраструктура и екологичната отговорност на крайбрежните райони.

