Земята под Турция се свлича - какво е обяснението на учените

Локализирано потъване на земната кора е открито в сърцето на Турция. Изследователите посочват процеси в земната мантия, които променят терена отдолу. В басейна Конян в Централна Анатолия е регистрирано активно потъване на земната повърхност, въпреки че околното плато се е издигало постоянно в продължение на милиони години. Ново проучване, базирано на сателитни измервания от GNSS и InSAR, потвърди, че потъването се случва конкретно в централната част на басейна и не е свързано с движения по разломи. Това съобщи вестник „Таймс ъф Индия“ .

Какво се случва в земята под Турция?

Учените комбинираха сателитни данни със сеизмични изображения, гравитационен анализ и лабораторни модели. Резултатите сочат процеси, произхождащи дълбоко от литосферата. Сеизмични аномалии са регистрирани под басейна на дълбочина от 50-80 км - област с по-плътна, по-студена литосфера, която може да се простира в мантията.

Прочетете също: Невиждан хаос в Осло, стотици жители напуснаха домовете си

Този механизъм се нарича литосферен капков поток: когато по-тежките долни слоеве на литосферата се откъснат и потънат по-дълбоко, те могат да „издърпат“ земната кора надолу. Според изследователите това е причината за настоящото потъване на басейна Кония. Подобни процеси са наблюдавани преди това в Сиера Невада, Алтиплано и платото Пуна.

Докато цялото Централноанадолско плато остава издигнато с дебелина на земната кора до 40 км и средна надморска височина от приблизително 1,5-2 км, басейнът на Коня се държи различно. Анализът на релефа показва локализирано повърхностно понижение до 280 метра под изчислените стойности.

Прочетете също: Обявиха извънредно положение в Крит, явлението там може да застраши и други части на Гърция

Учените отбелязват, че този тип потъване може да е късна фаза в дългосрочен процес на литосферна промяна, който оформя платото в продължение на над 10 милиона години. Нови данни показват, че дори в тектонично „спокойни“ региони, дълбоките мантийни процеси продължават да влияят на топографията.

Припомняме, че НАСА съобщи за откриване на необичайно явление в горните слоеве на земната атмосфера. Аномалията, засечена от инструменти на Международната космическа станция (МКС), е свързана с опустошителния ураган Хелън.

Прочетете също: Река в Италия прелива: Свлачище погълна къща (ВИДЕО)