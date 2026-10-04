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Награда: Лъчезар Леков е с най-голям принос в развитието на посредничеството в българското застраховане

04 октомври 2026, 10:44 часа 613 прочитания 0 коментара
Снимка: Застраховател на годината
Награда: Лъчезар Леков е с най-голям принос в развитието на посредничеството в българското застраховане

Лъчезар Леков стана носител на националната награда "За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането". Той е дългогодишен предприемач в българското застраховане, управител и съдружник в "Юримекс" ООД, която работи от 35 години насам, а марката "Застраховки Леков" е отдавна позната на българския застрахователен пазар.

Наградата на г-н Леков е от Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски", която връчи за 28-ма поредна година своите специални национални награди на заслужили успешни професионалисти и мениджъри, лидери в своя сектор.

Освен това награди от Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" получиха Иво Груев, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на "Булстрад Виена Иншурънс Груп", както и Румяна Сотирова, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на "ДСК Родина" АД. Г-н Груев получи национален приз "За цялостен принос в развитието на българското застраховане", а г-жа Сотирова беше отличена за "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване".

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Г-н Леков беше награден в рамките на 18-тото издание на годишните награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас – "Застраховател на годината", "Пенсионноосигурително дружество на годината", "Застрахователен брокер на годината". Наградите за 2025 година. Победителите получиха своите награди на официална церемония в Деня на застрахователя – 1 октомври, в столичния хотел “Маринела". Организатори на събитието са Университетът по застраховане и финанси (УЗФ), Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на застрахователните брокери. 

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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