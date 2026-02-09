Сърбия обмисля закупуването на дял в унгарска АЕЦ

След като унгарската MOL придоби руския мажоритарен дял от 56,15% в сръбската петролна компания НИС - Сърбия обмисля възможността за закупуване на дял между 5 и 10% в унгарския проект за атомна електроцентрала Paks 2, чието строителство официално започна по-рано тази седмица, а специалистите го виждат като стъпка напред в дългосрочната енергийна стабилност на региона, предаде базираната в Хърватия медия "Индекс".

Обединяващото звено е Русия

Атомната електроцентрала Paks 2 с мощност 1200 мегавата се строи от руската „Росатом“ на принципа „до ключ“, но в технологичния процес ще участват и френски и немски партньори. Медиите твърдят, че става въпрос за реактори от последно поколение с подобрени системи за безопасност.

Завръщането на Сърбия в ядрената енергетика

С тази стъпка Белград би направил първата конкретна стъпка към завръщане към ядрената енергетика след повече от три десетилетия и половина, като част от по-широка стратегия за осигуряване на стабилно и достъпно електроснабдяване, съобщи днес Радио и телевизия на Сърбия (РТС).

Сръбският президент Александър Вучич, политически съмишленик и приятел на унгарския премиер Виктор Орбан, многократно е изразявал интерес към Paks 2 и е обявявал възможността за участие на Сърбия в проекта.

„Помолих Орбан да обмисли възможността за закупуване на пет или 10 процента от собствеността в унгарската атомна електроцентрала Paks 2, като нашият дял би бил около 150 милиона евро“, каза преди време Вучич след разговора с Орбан. Наред с предложението към Орбан Сърбия да участва в изграждането на унгарската атомна електроцентрала, Вучич обяви, че Белград ще бъде част и от уникална борса за електроенергия със Словения и Унгария. ОЩЕ: Официално: Подписаха за продажбата на руския дял от сръбската петролна компания