Нощ на падащи звезди през април 2026: Кога може да наблюдавате яркото събитие

Този месец ще станем свидетели на ярко астрономическо събитие в небето - поток от падащи звезди. Метеорният поток Лириди е отново активен и изборът на правилната посока на гледане може значително да увеличи шансовете ви да видите ярки падащи звезди. През 2026 г. пикът на „звездния поток“ се очаква да бъде 22 април. Това съобщава изданието Space.

Падащи звезди на 22 април

„Лиридите сякаш излизат от съзвездието Лира, което изгрява на североизток и постепенно се изкачва по-високо в сутрешните часове. Ето защо най-доброто време за наблюдение е след полунощ и близо до зазоряване“, пишат експертите, цитирани от изданието.

Ориентирната точка е Вега, една от най-ярките звезди в нощното небе. Тя е ясно видима над североизточния хоризонт веднага след залез слънце и постепенно изгрява през цялата нощ. За по-точна навигация астрономите препоръчват използването на специализирани приложения за наблюдение на звезди.

Експертите подчертават, че не бива да гледате директно към „радианта“ (точката, от която метеорите сякаш „излитат“). Най-дългите и най-ярки проблясъци обикновено се появяват близо до него, така че трябва да огледате колкото е възможно по-голяма част от небето.

При идеални условия Лиридите могат да произвеждат до 15-20 метеора на час. Тази година Луната също ще улесни наблюденията – тя няма да пречи, залязвайки след полунощ, оставяйки тъмно небе.

Съвети за наблюдение на Лиридите

Не гледайте директно към лъчезарната светлина. По-добре е да погледнете малко настрани - по този начин метеорите изглеждат по-дълги и по-ярки. Изберете най-тъмната част на небето. Наблюдавайте с гръб към градските светлини.

Намерете открито пространство. Полетата, бреговата линия или високите райони осигуряват по-добра видимост. Подгответе очите ви да свикнат с тъмнината. Необходими са поне 20-30 минути без екрани и ярка светлина. Бъдете търпеливи. Колкото по-дълго наблюдавате, толкова по-голям е шансът да видите ярки проблясъци на падащи звезди.

Какво представлява метеорният поток Лириди?

Лиридите са ежегоден метеорен поток, който се получава, когато Земята преминава през праховата следа, оставена от кометата C/1861 G1 (Тачър). Частици с размер на пясък изгарят в атмосферата, създавайки ярки проблясъци.

Метеорният поток Лириди достига своя връх на 22 април 2026 г. През този период могат да се видят приблизително 18 метеора на час. В допълнение към Лиридите, през пролетта е активен и потокът Ета Акварид , свързан с Халеевата комета.

