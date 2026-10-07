Кога Слънцето ще се превърне в бяло джудже

Превръщането на Слънцето в бяло джудже може да има катастрофални последици за Слънчевата система. Но унищожаването му може да се случи дори по-рано.

Превръщането на Слънцето в бяло джудже

Астрономите смятат, че Слънчевата система ще съществува много по-кратко време, отколкото показваха предишни изследвания. Външните планети, като Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран, може да отлетят по-навътре в Космоса, след като Слънцето се превърне в бяло джудже. Най-вероятно това вече няма да има значение за човечеството, защото нашата планета ще изчезне. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, пише Independent.

Векове наред астрономите вярвали, че гравитационното взаимодействие между Юпитер и Слънцето в крайна сметка ще дестабилизира Слънчевата система. Но последните изследвания показват, че както вътрешните, така и външните планети ще имат стабилни орбити за изключително дълго време. Например, орбитите на външните планети, като Уран и Нептун, би трябвало да останат стабилни за квинтилион години. Освен ако няма някаква смущения от обекти извън нашата галактика.

Сега учените са установили, че Слънчевата система ще бъде унищожена много по-рано. След като Слънцето се превърне в бяло джудже, се очаква Слънчевата система да съществува не милиарди милиарди години, а около един милиард години.

След около 5 милиарда години Слънцето ще се превърне в червен гигант, звезда, много по-голяма от нашата планета. След около 3 милиарда години Слънцето ще се превърне в бяло джудже (звезден остатък с размерите на нашата планета), след като загуби голяма част от масата си. Преди се смяташе, че след това планетите в Слънчевата система ще останат в стабилни орбити. Но тези изчисления се основаваха на предположението, че Слънцето ще губи маса равномерно.

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Сега учените са установили, че Слънцето вероятно ще изхвърля материя на импулси през различни периоди от време и в различни посоки. Това ще създаде своеобразен гравитационен тласък, който би могъл да промени орбитите на външните планети и те ще бъдат изхвърлени по-далеч в Космоса. По този начин Слънчевата система ще бъде унищожена много по-рано от очакваното. Но това може да се случи дори когато Слънцето се превърне в червен гигант: изследването показва вероятност за такова развитие на събитията на ниво от 40%.

Учените отбелязват, че унищожаването на Слънчевата система вече няма да има никакво значение за човечеството и другите форми на живот, които биха могли да оцелеят на Земята в далечното бъдеще. Те обясняват, че когато Слънцето се превърне в червен гигант, то ще стане толкова ярко и горещо, съответно животът на нашата планета ще загине, а самата Земя вероятно ще бъде погълната от нашата звезда.