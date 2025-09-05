980 коли и джипове плюс 285 мотора: МВР пак пазарува, има призив да се сложи край

Спрете поръчка за закупуване на нови коли и мотори за МВР - общо 1000 автомобила (бел. ред. - всъщност 980) и 285 мотора. Предвидените пари са над 126 млн. лева (126 514 133 лв.) - това казва неправителствената организация Институт за пътна безопасност (ИПБ). Организацията е водена от бившия шеф на КАТ-София Богдан Милчев. Становището ѝ за обществената поръчка е изложено в писмо до премиера Росен Желязков.

Поръчката е под № 00752-2025-0042 от страна на Министерството на вътрешните работи (МВР). ИПБ твърди, че парите за нея ще дойдат от Фонд "Пътна безопасност" (в Регистъра за обществени поръчки това е отчетено), не от бюджета на МВР - и че фондът набира средства от глобите за нарушение на законодателството за движение по пътищата. Институтът добавя следното:

През миналата година от същия фонд бяха закупени още 463 автомобила;

За две години "Пътна полиция" придобива над 1740 МПС – индустриално количество, което е в пълно несъответствие с реалните нужди;

Общият състав на "Пътна полиция" е 1710 души в цялата страна. На практика това означава по едно МПС за всеки служител;

Дежурните екипи на смяна не надвишават 150, а пътните полицаи, които карат мотоциклети, са под 100;

Над 400 от новите коли са 4x4, което показва, че ще бъдат пренасочени и към други служби на МВР, което е в разрез с предназначението на Фонда.

Проверка на Actualno.com показа, че от "1000-та автомобила", 575 са 4x2, а 405 - 4x4. В техническата спецификация за 4x4 специално е записано, че автомобилите трябва да са нови, може да са или бензин, или дизел. И още - предлаганият модел да не е спрян от производство, общата гаранция да е не по-малко от 5 години, независимо от пробега, доставката да е както с летни, така и със зимни гуми, да има климатик, както и система за подпомагане на паркирането (парктроник). За 4x2 изискванията също са да са нови, със същата гаранция като 4x4 и същите изброени условия от предишното изречение. 80 от моторите пък трябва да са "спортно-шосейни". Двигателят на всичките мотори да е бензинов, четиритактов, с водно охлаждане. Дата на отваряне на ценовите оферти е 9 септември, от 11:00 часа. Оферти са подали три компании по първа позиция (поръчката е разделена на три позиции) - тя е за колите 4x2, две от трите компании за втора позиция - за колите 4x4 и една за позицията за мотори - тя участва само в тази позиция.

"Още по-тревожно е, че поръчката се възлага чрез пряко договаряне, без открит конкурс и обществено обсъждане (бел. ред. - според Регистъра за обществени поръчки процедурата е открита). Това е подход, който изключва прозрачност и повишава съмненията в злоупотреба. Важно е да отбележим, че Сметната палата вече извършва одит на разходването на средствата от Фонда, което е показателно за сериозни съмнения относно законността и целесъобразността на тези действия", добавят от ИПБ и искат от Росен Желязков да спре поръчката, както и да инициира обществен дебат за какво се харчат парите за глоби.

