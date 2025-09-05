Войната в Украйна:

980 коли и джипове плюс 285 мотора: МВР пак пазарува, има призив да се сложи край

05 септември 2025, 12:03 часа 308 прочитания 0 коментара
980 коли и джипове плюс 285 мотора: МВР пак пазарува, има призив да се сложи край

Спрете поръчка за закупуване на нови коли и мотори за МВР - общо 1000 автомобила (бел. ред. - всъщност 980) и 285 мотора. Предвидените пари са над 126 млн. лева (126 514 133 лв.) - това казва неправителствената организация Институт за пътна безопасност (ИПБ). Организацията е водена от бившия шеф на КАТ-София Богдан Милчев. Становището ѝ за обществената поръчка е изложено в писмо до премиера Росен Желязков.

Новите бързи коли на МВР: Ще се надпреварват с нарушителите

Поръчката е под № 00752-2025-0042 от страна на Министерството на вътрешните работи (МВР). ИПБ твърди, че парите за нея ще дойдат от Фонд "Пътна безопасност" (в Регистъра за обществени поръчки това е отчетено), не от бюджета на МВР - и че фондът набира средства от глобите за нарушение на законодателството за движение по пътищата. Институтът добавя следното:

  • През миналата година от същия фонд бяха закупени още 463 автомобила;
  • За две години "Пътна полиция" придобива над 1740 МПС – индустриално количество, което е в пълно несъответствие с реалните нужди;
  • Общият състав на "Пътна полиция" е 1710 души в цялата страна. На практика това означава по едно МПС за всеки служител;
  • Дежурните екипи на смяна не надвишават 150, а пътните полицаи, които карат мотоциклети, са под 100;
  • Над 400 от новите коли са 4x4, което показва, че ще бъдат пренасочени и към други служби на МВР, което е в разрез с предназначението на Фонда.

Още: Сметната палата призна, че е нарушила закона, за да си купи ненужни автомобили

Проверка на Actualno.com показа, че от "1000-та автомобила", 575 са 4x2, а 405 - 4x4. В техническата спецификация за 4x4 специално е записано, че автомобилите трябва да са нови, може да са или бензин, или дизел. И още - предлаганият модел да не е спрян от производство, общата гаранция да е не по-малко от 5 години, независимо от пробега, доставката да е както с летни, така и със зимни гуми, да има климатик, както и система за подпомагане на паркирането (парктроник). За 4x2 изискванията също са да са нови, със същата гаранция като 4x4 и същите изброени условия от предишното изречение. 80 от моторите пък трябва да са "спортно-шосейни". Двигателят на всичките мотори да е бензинов, четиритактов, с водно охлаждане. Дата на отваряне на ценовите оферти е 9 септември, от 11:00 часа. Оферти са подали три компании по първа позиция (поръчката е разделена на три позиции) - тя е за колите 4x2, две от трите компании за втора позиция - за колите 4x4 и една за позицията за мотори - тя участва само в тази позиция.

"Още по-тревожно е, че поръчката се възлага чрез пряко договаряне, без открит конкурс и обществено обсъждане (бел. ред. - според Регистъра за обществени поръчки процедурата е открита). Това е подход, който изключва прозрачност и повишава съмненията в злоупотреба. Важно е да отбележим, че Сметната палата вече извършва одит на разходването на средствата от Фонда, което е показателно за сериозни съмнения относно законността и целесъобразността на тези действия", добавят от ИПБ и искат от Росен Желязков да спре поръчката, както и да инициира обществен дебат за какво се харчат парите за глоби.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Поръчка за милиони: МВР иска 500 коли на лизинг

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
МВР обществена поръчка полицейски автомобили полицейски коли
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес