Без смъртен акт: Погребаха мъж в двора на къща

27 април 2026, 13:20 часа 1020 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Окръжната прокуратура във Велико Търново води разследване във връзка с намерен погребан мъж в двор на къща в града, съобщиха на страницата на прокуратурата в интернет.

Досъдебното производство е започнато на 23 април във връзка с причиняване на смъртта на 77-годишен мъж във Велико Търново. В хода на производството е установено, че мъжът е открит погребан в двора на къща в централната част на града без близките му да са съобщили за смъртта му и тя да е документирана по надлежния ред.

Той е бил онкологично болен и дълго време не е бил виждан от съседите си. При извършения от разследващите  оглед, с участие на съдебен лекар и последвалата аутопсия, по трупа не са констатирани данни за насилствена смърт. Назначени са няколко експертизи за изясняване на всички обстоятелства около здравословното състояние и смъртта на мъжа.

Разпитват се свидетели, приобщават се документи и се извършват други действия по разследването, за да се изяснят всички постъпки на живелите в едно домакинство с него и техните роднини и да се прецени тяхната подследственост. Действията по разследването продължават.

Спасиана Кирилова
Погребение разследване полиция смъртен акт
