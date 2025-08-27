Два тона метални отпадъци иззеха от незаконен пункт

Войната в Украйна:

27 август 2025, 13:57 часа 190 прочитания 0 коментара
Нерегламентирана дейност с отпадъци от черни и цветни метали в Тетевен разследва полицията в града. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч, цитирани от БТА. При извършена проверка на имот са открити и иззети около два тона метални отпадъци, за които в хода на последвалите процесуално-следствени действия притежателят не е предоставил разрешителни документи за извършваната дейност. 

Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.    

От полицията в Ловеч съобщиха за БТА, че от началото на годината са извършени 17 проверки на пунктове за търговия с черни и цветни метали, като част от тях са били съвместно с други институции. Съставени са три акта за нарушения.

Спасиана Кирилова
