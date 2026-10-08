Фрегатата „Верни“ установи местоположението на поразения кораб ABLE

Фрегатата „Верни“ от състава на Военноморските сили днес установи местоположението и състоянието на поразения търговски кораб ABLE. Плавателният съд е на дрейф на около 55 морски мили североизточно от нос Емине, съобщи Maritime.bg. Корабът беше един от двата търговски плавателни съда, атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море на 6 октомври. Инцидентът стана около 3 часа през нощта, на около 70 морски мили източно от Бяла.

ABLE плава под флага на Палау и е кораб за генерални товари. След атаката на борда му избухна пожар. Според информацията на Морска администрация машинното отделение е било наводнено след удар в кърмовата част с морски дрон, като първоначално имаше опасения, че корабът ще потъне.

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18-членният екипаж на ABLE беше евакуиран. Моряците бяха спасени с помощта на българския ро-ро/пътнически кораб „Диоскурия“, а след това транспортирани към Варна. Двама от членовете на екипажа бяха по-сериозно пострадали – единият с изгаряния, а другият с травма на главата.

Вторият кораб – ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки структурни повреди и потъна. Плавателният съд е бил на около 70 морски мили източно от Бяла. Към него е била насочена спасителна операция, но не са открити членове на екипажа. По последни данни корабът е потънал на дълбочина около 2000 метра. На борда на ALFA WATAN е имало 12 души – сирийски граждани, като след потъването на кораба издирването им беше прекратено.

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Атаката е извършена с комбинация от морски и въздушни дронове, според българските власти и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Той посочи, че при ABLE има данни за удар с морски дрон. Все още няма окончателно потвърждение от българските власти кой стои зад атаката. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, докато руската страна отрече да е атакувала кораба. Българските институции заявиха, че произходът на дроновете се изяснява.

След днешното установяване на ABLE предстои да се оцени състоянието на плавателния съд и дали той представлява опасност за корабоплаването или за морската среда. Междувременно вниманието остава насочено и към района, където потъна ALFA WATAN, както и към изясняването на обстоятелствата около атаката.

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