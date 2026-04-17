Георги Кандев: Проверяват ме, но това не ме плаши

„Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши. Защото оценката за работата ни не се пише от търговците на бюлетини. Тя се пише от хората. От вас“, написа и.д. гл. секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Фейсбук. Той посочва в публикацията си, че спи спокойно, защото знае, че действията му са били и продължават да бъдат единствено в интерес на българските граждани.

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. Гюров каза още, че действията на прокуратурата са предприети „по сигнали от жълти медии“ и постави въпроси - кой е разпоредил проверките, защо се случват в навечерието на изборите и каква е целта им.

„Излезте и гласувайте. Масово. Свободно. Без страх. По-страшен за крадците на гласове от всяка акция. По-тежък от всеки подготвен плик с пари и тетрадки с вересии. Изборът е ваш“, посочи той. През последните два месеца аз и екипът ми направихме всичко по силите си, за да защитим най-важното – правото на свободен глас и провеждането на честни избори“, призова Кандев.