Георги Кандев: Заплахи, черни джипове, купени гласове, 93 сигнала за нарушения (ВИДЕО)

Само сутринта в изборния ден са подадени 93 сигнала за нарушения на политическите права на гражданите. Това каза във Фейсбук и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев. 15408 полицаи са ангажирани да охраняват секциите, каза той. До момента има 93 получени сигнала за изборни нарушения и са образувани 8 досъдебни производства. Кандев увери, че всеки сигнал се проверява и се реагира незабавно, дори и да са от социалните мрежи. Служителите следят за сигнали в реално време по всички канали за връзка - имейл и телефон. Главнят секретар на МВР сподели и за два тревожни сигнала от снощи - и двата в Благоевградско.

Заплашван и притискан кандидат-депутат

При първия случай става дума за сигнал на тел. 112, според който кандидат-депутат е бил заплашван и притискан от два черни джипа, докато е в автомобила си. Лицата са установени и задържани.

Вторият казус касае мъж и жена, които заплашвали хора, станали свидетели на купуване на гласове в с. Микре - отново Благоевградско. Нарушителите са установени и задържани.

"Ще се борим безкомпромисно с всички нарушения и престъпления, не само свързани с изборите", заяви Кандев.

По-рано днес от МВР съобщиха, че изборният ден е започнал спокойно, точно в 7.00 часа сутринта. Предприети са всички необходими мерки за опазването на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Всички секции са под полицейска охрана.

По-късно днес, главният секретар на МВР, вътрешният министър Емил Дечев и зам.-министрите Калоян Калоянов и Калоян Милтенов ще се включат отново с актуална информация, касаеща изборния ден и работата на полицията.

