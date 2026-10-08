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Испанският шаман от Калофер излиза от ареста срещу 15 000 евро

08 октомври 2026, 12:58 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Испанският шаман от Калофер излиза от ареста срещу 15 000 евро

Съдът в Пловдив пусна под гаранция от 15 000 евро испанеца шаман Хосе Николас. Припомняме, че 59-годишният мъж беше задържан през  септември при операция на ДАНС и МВР срещу група, практикувала нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Съдът реши, че няма реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление и да се укрие.

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Самият той заяви пред съда, че иска да се прибере в Калофер при приятелката си. Обясни още, че има астма и моли да излезе от ареста, където е тясно, непрекъснато се пуши и това влошава здравословното му състояние. Отново заяви, че не е разпространявал наркотични вещества, каквото е обвинението към него.

Според прокуратурата в комплекса от бунгала край Калофер, които са собственост на сдружението му „Слънце за Водолей“, се провеждали ритуали, свързани с медитация, йога и други духовни практики, съобщи БНТ.

При задържането на Хосе Николас бяха иззети 35 кактуса, бутилки с тъмна течност и гъби, за които има данни, че съдържат наркотични вещества. Назначената експертиза вече е установила, че в шишета е имало кафяво вещество с високо съдържание на мескалин. Производството, преработването, притежаването и разпространението на веществото са забранени.

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Определението на Апелативния съд е окончателно, а испанският гражданин ще бъде освободен, след като плати паричната си гаранция.

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Наркотици Пловдив шаман психотропни вещества
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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