Издирват 2-годишно дете, изчезнало на 2 юни

Дете на 2 години от село Александрово, община Павел баня се издирва. То е в неизвестност от снощи, 2 юни, предава БНР.

Сигналът за изчезналото дете е подаден около 21.00 часа от неговата майка, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По информация на Actualno.com се работи по всички версии, включително и възможността детето да е паднало в близката река в селото, която се намира на 60 метра от дома на семейството. Отново по наша информация в акцията са се включили доброволци и представители на кризисния щаб към общината.

Веднага след получаването на сигнала, полицейски служители са предприели действия по издирване на 2-годишното момче. На място е бил директорът на ОДМВР-Стара Загора старши комисар Георги Георгиев. Ползван е дрон на Гранична полиция – Елхово, както и техника на РДПБЗН-Стара Загора. На терен освен полицейските служители са били над 70 доброволци. Издирвателните действия продължават и към момента, в тях освен полицейски служители са включени и доброволци.

Данни за детето

По информация на МВР 2-годишното дете се казва Райчо Гюлсюм Куршум. Момчето е в неизвестност от 19:30 часа на 2 юни. Детето е с пълно телосложение, къса кестенява коса, кафяви очи, висок около 80-90 сантиметра. Облечен е със син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и обут с бели маратонки. Не носи вещи в себе си и не притежава мобилен телефон, няма видими белези.

Снимка: МВР

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По първоначална информация детето е играело в двора на дома си, когато внезапно изчезнало.

Калоян Дамянов обобщи, че издирвателните действия са започнали още снощи – в акцията участват служители на полицията и доброволци, които претърсват района. Той призова жителите на района също да бъдат много бдителни и съобщи, че към настоящия момент детето не е намерено".

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