Журналистът Димитър Стоянов осветли връзка между Къро, Таки и Пеевски

"Евролаб" е свързана с Красимир Каменов-Къро и Размиг Чакърян. Между двамата възниква конфликт кой да държи тези компании. Поддържам контакт с властите в Южна Африка. И двете имена, който се спрягат за потенциални поръчители на този разстрел са иманета на Чакърян и Христофорос Аманатидис – Таки. Това каза журналистът от BIRD.BG Димитър Стоянов в ефира на Нова телевизия.

Журналистът поясни, че за това няма доказателства. И добави, че и двамата са свързвани с Делян Пеевски и с бившия следовател Петьо Петров-Еврото, като според него съществуват данни и свидетелски показания за предлагани суми с цел влияние върху наказателни производства.

"Има множество посещения в "Осемте джуджета" на хора от кръга на Размиг Чакърян. Има показания в рамките на делото срещу Еврото, че хора от кръга на Таки са предлагали пари, за да се повдигне обвинение на Къро. Там имаме свързване между два кръга на влияние", поясни журналистът.

Как се търгуват дела?

Относно записите и неговото разследване, което разкрива предполагаеми разговори за предлагане на около 600 000 лв. с цел влияние върху развитието на съдебни дела, Стоянов твърди, че гласовете в записите са разпознати като тези на бивш председател на Върховен административен съд (ВАС) и на бившия съдия Веселин Димитров, известен с прякора „Веско Лютеницата". Според него Димитров е имал силни позиции в съда и е считан за близък до бившия му ръководител Георги Чолаков.

Той уточни, че конкретните съдебни производства не са изрично идентифицирани, но вероятно са свързани с казуси около "Евролаб" и обществена поръчка за пътнически превози на БДЖ.

"Става въпрос за дела с висок материален интерес – едното за около 4 млн. лева, а другото за приблизително 14 млн. лева", посочи той. Стоянов допълни, че по единия казус вече има подписано споразумение между Министерството на земеделието и "Евролаб", като лабораторията функционира от името на държавата.

Журналистът изрази притеснение от реакцията на Софийска градска прокуратура и избора на Емилия Русинова, като заяви, че го счита за незаконосъобразен.

Бившият председател на ВАС Георги Чолаков отрече да е водил подобни разговори и заяви, че записите може да са манипулирани или генерирани с изкуствен интелект.