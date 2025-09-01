Мъж преби бившата си приятелка с желязна пръчка

Мъж преби бившата си приятелка с тънко желязо. За поредния случай на домашно насилие съобщиха от ОДМВР - София. Инцидентът станал около 23.45 ч. в събота в село Мирково.

Сигналът в полицията подала майката на пострадалата. Тя е прегледана от екип на спешна помощ.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131, ал.1, т.5А. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата. ОЩЕ: Мъж е задържан за домашно насилие над родителите си