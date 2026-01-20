Спорт:

Мъж заплаши с киселина съпругата си

46-годишен мъж е заплашил, че ще залее с киселина съпругата си. От Софийската районна прокуратура са задържали и обвинили мъж, заканил се с убийство на съпругата си, съобщиха от ведомството. Според събраните доказателства на 18 януари около 10:00 часа пред заведение в търговски център в София, той ѝ казал: „Няма да те оставя на спокойствие, ще те залея с киселина, ще те очистя“. Мъжът е задържан за срок до 72 часа и предстои районният съд да определи мярката му за неотклонение.

Поредна закана

На 19 януари 2026 г. съобщи за друг случай от 15 януари, при който мъж се е заканил с убийство на съпругата си. Докато държал нож, обвиняемият ѝ казал, че ще отиде да убие сина им, след което ще се върне за нея и после ще се предаде в полицията.

По-рано стана ясно, че Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жената, с която живее във фактическо съжителство. На 10.01.2026 г. около 13,50 часа на спирка на градския транспорт в ж.к. „Левски В“, в гр. София, обвиняемият И.С. хванал с ръце за врата М.Б., като се опитвал да я души и след това я ударил с глава в челото. Вследствие на удара й нанесъл лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5а, вр. чл. 130, ал.2 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“. С постановление на прокурор И.С. е задържан за срок до 72 часа.

