"Нямам нищо за деклариране" - пари, имоти, коли: МВР шефът на Русе е уникален, но има и случай с жилище за 20 млн. лв.

Познавате ли човек, който няма спестени пари в банката? Или някъде вкъщи, в брой? Познавате ли хора, които нямат жилище или поне някоя нивичка – половинката им също няма? Нямат нито кола, нито мотор? А такива, които живеят без да имат да изплащат кредити, заеми, без овърдрафт? Сигурно има – но говорим за изключения от правилото.

В разгара на най-отпускарския месец от годината – август, Actualno.com публикува материал-очерк за имотите и парите на най-големите началници в МВР. Справката отразява имотното състояние на най-големите началници в полицията ни за 2024 година, припомнете си: Парите, колите и имотите на най-големите началници в МВР: Скромна 2024 година

Тогава не сметнахме за необходимо да обърнем внимание на град Русе предвид статистиката на НСИ, според която областта е едва на 13-о място по брой престъпления, изцяло обхванати от правосъдието (завършени в съда дела). Но след като в началото на септември се случи нещо уникално дори за Българи - ръководителят на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров влезе в болница заради жесток побой, обстоятелствата определено се промениха. Основната причина – съмнителните противоречия какво точно е сполетяло Кожухаров, като най-показателна е липсата на случая в информационния бюлетин на местната полиция. Заради това жестоки критики отправи Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба – Още: Побоят над полицейския шеф в Русе: Експерти допускат прикриване на случая

Кожухаров – официално известното

За старши комисаря в интернет изведнъж се появи немалко информация и спомени от времето, когато беше убита телевизионната водеща Виктория Маринова. Кое как е точно за кариерното развитие, личния живот и евентуалните връзки от него към професионалния свят на Кожухаров вътрешният министър Даниел Митов, а и МВР официално не са коментирали в големи подробности досега – Още: Мутренски времена настъпват в Русе за ИКТ бизнеса

И докато в личното и професионалното често се преплитат факти с твърдения, то не е така що се отнася до имуществените декларации пред Антикорупционната комисия. Като ръководител на ОДМВР Русе, Кожухаров е длъжен по закон да подаде декларация за имуществото си. Той е на поста от малко под една година, заема го от 16.10.2024 година – потвърждение има в сайта на ОДМВР Русе.

На 17.10.2024 година Кожухаров подава декларация с какво имущество заема поста. Единственото, което е вписано в тази декларация, са общо два заема за 30 000 и 40 000 лева съответно, както и за две кредитни карти – с лимити от 500 лева и 3000 лева съответно. И вече в декларацията, отразяваща 2024 година и подадена на 5 март, 2025 година, Кожухаров пише в почти всички графи "нямам нищо за деклариране". Няма имоти, няма кола, мотор, няма заделени пари в брой, няма банкови сметки. Няма вече и вписани дължими заеми или необслужени кредитни карти – единствено е посочил каква е годишната му данъчна основа от трудови доходи. От нея излиза, че месечната му заплата е малко над 3500 лева. Годишната данъчна основа за трудовите доходи на съпругата му Диана Петрова пък е ... 2340 лева. Или 195 лева месечно.

Други полицаи като Кожухаров – има ли?

Actualno.com направи проверка на абсолютно всички подадени имуществени декларации от висшите служители в системата на МВР, отразяващи 2024 година. Върнахме се и назад през годините за някои от началниците, тъй като веднъж декларирано имущество, при което няма промяна, няма нужда да се декларира всяка година – например апартамент или кола, дори банкова сметка, в която няма нова наличност. И се оказа, че случаи точно като този на Кожухаров липсват, но пък има сходни. Ето ги и тях:

Даниел Луков, директор на "Вътрешна сигурност" в МВР. Подобно на Кожухаров, в декларацията си за 2024 година пише "нямам нищо за деклариране" в почти всички графи. Неговата месечна заплата по трудов договор обаче е малко над 4750 лв., а тази на съпругата му – малко над 2300 лева. Но на 13 май, 2024 година, Луков декларира, че през 2023 година си е купил "Мерцедес" за 9200 лева. Парите по сделката са от заплата, пише още в тази декларация. Във въпросната декларация е отразено и, че по трудов договор шефът на "Вътрешна сигурност" на МВР печели по малко над 4300 лева месечно, а съпругата му – по малко над 2230 лв. месечно.

Диян Симеонов, колега на Кожухаров като ръководител на ОДМВР Разград. И той не декларира абсолютно нищо като промяна на имущество през 2024 година. Заплатата му по трудов договор през миналата година е почти 4370 лв., а на жена му – малко над 1430 лева месечно. Но Симеонов е декларирал, че заедно със съпругата си Галина си е купил "Опел" за 3000 лева през 2023 година – това пише в декларацията му, подадена на 17 април, 2024 година. Също от тази декларация става ясно, че ръководителят на ОДМВР Разград е теглил банков заем от 42 000 лева, съпругата му Галина също има банков заем, но за само 6000 лева. По онова време за нея Симеонов не декларира никакви доходи от трудова дейност, собствената му заплата на трудов договор е почти 2950 лева.

За отбелязване е и имущественото състояние на Цветан Цанков, директор на ОДМВР Смолян. За 2024 година той не декларира нищо извън годишната данъчна основа от трудови доходи, от която става ясно, че заплатата му е била почти 4570 лева месечно, както и 6480 лева, спечелени от наем. Цанков обаче е декларирал и банкова сметка от 21 334 лева, посочените в нея средства са събрани от заплата – полицейският началник е вписал сметката в декларацията, отразяваща промените в имуществото му през 2023 година. Тогава заплатата му по трудов договор е била малко над 4970 лева, отделно има спечелени пари от наем на имущество и друга стопанска дейност, общо почти 930 лева месечно. Намаляването на трудовите доходи на Цанков е доста интересно, защото логиката е година след година те да растат дори и само на база инфлация, а и в прегледаните декларации на колегите му масово спрямо предишни години на тези, които са на същия пост, възнагражденията растат.

Полицейски апартамент от 73 квадрата за 20 млн. лева

При проверките на декларациите, Actualno.com се натъкна на нещо удивително. Зам.-директорът на СДВР комисар Добромир Брешков е декларирал апартамент с посочена година на придобиване 1999 г. Апартаментът е 73 квадрата, намира се в София – това е подадената информация за местоположението. Но цената на придобиване, която е вписана в декларацията, е впечатляваща – 20 000 000 лева!

През 2024 година декларираната от Брешков заплата по трудов договор е почти 4060 лева, а на съпругата му – 1825 лева. Зам.-директорът на СДВР е посочил още, че има 29 500 лева в брой, както и две банкови сметки, и двете в евро – 20 800 и 21 000 съответно, като произходът на парите е описан така: "покупко-продажба, дарения, заплата". Отделно е вложил 17 000 лева в инвестиционен инструмент – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Сегашният вътрешен министър Даниел Митов е декларирал трудови доходи, според които месечната му заплата е почти 8660 лева, а в три банкови сметки има общо над 100 000 лева, като и за трите посоченият в декларацията произход на парите е "заплата", макар че две от тях са в чужда валута – долари и евро.

"Не да се опитва да защитава министъра имиджа на МВР" - знаменит коментар на Нидал Алгафари пред Нова телевизия за случилото се със старши комисар Николай Кожухаров, като Алгафари уточни, че министърът и МВР се поддали на медийния натиск за информация и сбъркали.