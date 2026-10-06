Нови бомбени заплахи затвориха съдилища

Нови бомбени заплахи парализираха институции в редица градове в страната, като този път на прицел са съдебните палати и прокуратури. В Ловеч е евакуиран Окръжният съд след получен имейл сигнал за взрив. Работата там ще бъде възстановена след края на полицейските проверки. ОЩЕ: "След взрива ще ви събираме парче по парче, оцелелите ще довършим с ножове": Сигнал за бомба евакуира градини, училища и учреждения

По подобен сценарий е затворена и Съдебната палата в Стара Загора след заплаха по електронната поща към Окръжната прокуратура – институциите са преустановили дейност, а насрочените за деня дела са отложени.

Вълната от заплахи идва само ден след като масови евакуации засегнаха училища, детски градини, ясли, болници и държавни учреждения из цялата страна заради сходни фалшиви сигнали за взривни устройства.