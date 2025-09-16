Войната в Украйна:

Пенсионер-рекордьор по глоби спечели 29 дела срещу КАТ

16 септември 2025, 08:46 часа 504 прочитания 0 коментара
Пенсионер-рекордьор по глоби спечели 29 дела срещу КАТ

Пенсионерът от Перник Методи Александров, който преди година се превърна в своеобразен рекордьор по пътни нарушения, без дори да е шофирал, успя да докаже своята невинност. След 29 спечелени съдебни дела всички наложени му глоби на стойност хиляди левове са отменени. Възрастният мъж, който твърдеше, че не е напускал Пернишка област от години и притежава само един стар автомобил в окаяно състояние, получи десетки електронни фишове за превишена скорост.

ОЩЕ: Мнение: Масово нарушителите няма да платят глоби за висока скорост

Щастлива развръзка

С помощта на адвокат Стефан Паров, Методи Александров завежда 29 съдебни дела и печели всичките.

"Българският съд показа, че правото може да възтържествува. Всичките тези 29 електронни фиша бяха отменени, като се доказа, че той не е извършил нарушенията, за които му бяха издадени", заяви адвокат Паров в ефира на Нова телевизия.

Той определи случая като показателен, че макар системата да е "безлична и тежка", човек не е безсилен, когато търси правата си. "Най-важното е, че успях да възстановя доброто име на господин Александров", допълни адвокатът.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Обявиха от кога започват глобите за превишена средна скорост

Жертва на измамна схема

Мъжът е станал жертва на измамна схема. След като загубил шофьорската си книжка, негови познати са се сдобили с копие от нея. Синът му обясни схемата. "Шофирам с превишена скорост и решавам, че щом имам неговия документ, изцяло мога да използвам неговите данни и да злоупотребя. Вместо аз да имам глоба, той да има глоба". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Пътни нарушения КАТ превишена скорост
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес