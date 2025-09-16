Пенсионер-рекордьор по глоби спечели 29 дела срещу КАТ

Пенсионерът от Перник Методи Александров, който преди година се превърна в своеобразен рекордьор по пътни нарушения, без дори да е шофирал, успя да докаже своята невинност. След 29 спечелени съдебни дела всички наложени му глоби на стойност хиляди левове са отменени. Възрастният мъж, който твърдеше, че не е напускал Пернишка област от години и притежава само един стар автомобил в окаяно състояние, получи десетки електронни фишове за превишена скорост.

ОЩЕ: Мнение: Масово нарушителите няма да платят глоби за висока скорост

Щастлива развръзка

С помощта на адвокат Стефан Паров, Методи Александров завежда 29 съдебни дела и печели всичките.

"Българският съд показа, че правото може да възтържествува. Всичките тези 29 електронни фиша бяха отменени, като се доказа, че той не е извършил нарушенията, за които му бяха издадени", заяви адвокат Паров в ефира на Нова телевизия.

Той определи случая като показателен, че макар системата да е "безлична и тежка", човек не е безсилен, когато търси правата си. "Най-важното е, че успях да възстановя доброто име на господин Александров", допълни адвокатът.

ОЩЕ: Обявиха от кога започват глобите за превишена средна скорост

Жертва на измамна схема

Мъжът е станал жертва на измамна схема. След като загубил шофьорската си книжка, негови познати са се сдобили с копие от нея. Синът му обясни схемата. "Шофирам с превишена скорост и решавам, че щом имам неговия документ, изцяло мога да използвам неговите данни и да злоупотребя. Вместо аз да имам глоба, той да има глоба".