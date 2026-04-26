Гешев за "клекналата" събедна власт и "позорния" ВСС: Искаха от мен да спирам дела, свързани с Борисов

26 април 2026, 13:25 часа
Снимка: БГНЕС
Гешев за "клекналата" събедна власт и "позорния" ВСС: Искаха от мен да спирам дела, свързани с Борисов

Аз си подадох оставката като главен прокурор. Другият въпрос е, че този позорен съвет – Висшият съдебен съвет, даже не се произнесе. И сега при вас има, може би, човек, който освен адвокат, е и прокурор – уникален случай в българската юридическа история. Ако бяхме се "прегрупирали", аз щях да съм или в прокуратурата, или посланик в Израел или Турция.

Това заяви бившият главен прокурор Иван Гешев, коментирайки турбуленциите в съдебната система у нас.

По думите му той е защитил независимостта на съдебната власт, но за съжаление институцията е била предадена на политиците.

Още: Гешев каза дали е помогнал за успеха в кариерата на Радев (ВИДЕО)

Искали от него да нарушава закона

"Аз защитих независимостта на съдебната власт. Срещу мен бяха абсолютно всички политически сили. Включително ПП–ДБ предложи закон да бъда отстранен с 13 гласа, вместо с квалифицирано мнозинство от ВСС – закон, насочен към конкретен човек. Аз останах с целта да защитя независимостта. Казах на ВСС: "Колеги, ако се наведете сега с гръб пред политиците, вече никога няма да се изправите". Те се наведоха и с независимостта на съдебната власт се свърши", заяви бившият главен прокурор.

Той е категоричен, че е спазвал правилата и не е правил компромиси.

Гешев обяви, че от него са искали да се наруши законът, да се прекрати воденето на дела. "Казах, че това е невъзможно", обяви Гешев, допълвайки, че става дума за дела, свързани с Бойко Борисов.

Още: Двата клана на Иван Гешев и Борислав Сарафов: Говори съдия Цариградска

"След като отказах, всички политически партии – включително тези, които говорят за реформа, направиха комисия в Народното събрание, "тупаха топката", докато ме отстранят, и след това върнаха делото в прокуратурата, за да бъде прекратено", обясни Иван Гешев, цитиран от bTV.

По думите му всички в съдебната власт са "клекнали на политиците" и институцията е била предадена на политиците.

Източник: БГНЕС

За казуса "Сарафов"

С идването на служебния кабинет "Гюров" основен приоритет беше Борислав Сарафов да бъде свален от поста на временно изпълняващ функциите главен прокурор. Два дни след изборите и след един призив бившия, а навярно и бъдещ МВР министър - Иван Демерджиев, Сарафов напусна кабинета на главния прокурор, коментира Гешев.

Още: Човек на Иван Гешев иска да става европейски прокурор

Той обяви, че не може да спекулира какво следва от това и възможна ли е независима прокуратура.

"Не мога да гадая защо се е оттеглил 3 дни след изборите, защото каквото и да кажа, ще е спекулация. Но както ми изглежда отстрани, причината е, че е ясно какво щеше да се случи след това. Това, което щеше да се случи е, че в рамките на един-два дена политиците щяха да променят закона на съдебната власт, да уточнят, че този 6-месечен строк, за който много спорят различни анализатори, се отнася за завареното положение. Времено изпълняващ по същество беше безсмислено, отделно - това сваля напрежението", посочи бившият главен прокурор.

Според него решението на Сарафов било правилно, макар и закъсняло.

"Дълго време той не можеше да упражнява въобще каквито и да е правомощия на фигурата, която заемаше - мястото главен прокурор. По същество, той не можеше да прави нищо, защото имаше решения на различни съдилища на Върховния касационен съд и на апалитивни съдилища. Така че престоят му на тази позиция е безсмислен", коментира Иван Гешев.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова
главен прокурор Борислав Сарафов Иван Гешев
