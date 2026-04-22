След като го нарекоха "легитимен": ГЕРБ определи оставката на Сарафов като закъсняла

Оставката на Борислав Сарафов е достоен, но закъснял личен акт. Това заявиха от ГЕРБ в пост в профила си във Facebook. "За ГЕРБ институциите винаги са били на първо място. Сега най-важното е новото Народно събрание да започне работа веднага, за да изберем нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, който да гарантира професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор", се казва още в позицията им.

Оставката на Борислав Сарафов е достоен, но закъснял личен акт. За ГЕРБ институциите винаги са били на първо място.... Публикувахте от Политическа Партия ГЕРБ в Сряда, 22 април 2026 г.

Припомняме, че преди няколко месеца лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи Сарафоф като "законен и легитимен" главен прокурор.

Изпълняващият функциите главен прокурор на България Борислав Сарафов подава оставка. "Уважаеми членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, считано от днес - 22.04.2026 г. оттеглям съгласието си да изпълнявам функциите на главен прокурор на Република България", гласи писмото на Сарафов.

"Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!". Това написа в профила си във Facebook по-рано днес бившият министър на правосъдието и на вътрешните работи и бъдещ депутат от "Прогресивна България" Иван Демерджиев.