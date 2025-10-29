Любопитно:

Пресичал жп линията: Бързият влак Варна-София блъсна и уби човек

29 октомври 2025, 10:36 часа
Тежък инцидент е станал тази сутрин малко след потеглянето на бързия влак Варна-София. Около спирка Тополи неправомерно пресичащ железопътната линия мъж е бил блъснат. Той е починал на място. Все още се установява самоличността му. Сигнал за ударения пешеходец е подаден в 8:10 часа, съобщава БНР. На мястото са изпратени екипи на Спешна помощ и полицията.

По информация на пътници във влака, той е спрял около 5 минути след потеглянето от Варна, след като е напуснал жп гарата.

От БДЖ потвърждават за инцидента. Композицията е номер 2612.

Преди две седмици служител на БДЖ беше прегазен от частна товарна композиция. Мъжът почина по път към болницата. Той е изпълнявал длъжността "ревизор вагони", като инцидентът е станал при влизане в гара Мездра, повтърдиха от държавното предприятие.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
