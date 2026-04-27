Черно на бяло: Документ разкри как прокуратурата "изпра" Сарафов и Русинова от "Осемте джуджета"

Софийската градска прокуратура (СГП) погреба разследването за аферата "Осемте джуджета" преди година, но чак сега наяве излезе постановлението, с което прокурор Йордан Петров слага край на досъдебното производство, касаещо търсене на отговора дали е налице група за влияние в съдебната система около Петьо Петров - Еврото. Интересното е, че постановлението не е публикувано от обвинението, а е получено от платформата за независима журналистика "Извън Ефир" с водеща фигура Мария Цънцарова.

Членовете на екипа Борис Митов и Николай Стайков, който е съосновател на Антикорупционния фонд (АКФ разкри аферата), разкриха как точно прокуратурата е заровила дълбоко разследването. По него има 6000 страници записки и документи - много от които вътрешни за прокуратурата, свидетелства за даване на инструкции и пари в пликове на прокурори, индикации за сериозни компроматни банки срещу магистрати.

Как папката с документи се оказа при прокурор Йордан Петров и кой е той?

Разследването започна през месец май 2023 г. като част от кратката война на върха на прокуратурата между тогавашния главен прокурор Иван Гешев и заместника му Борислав Сарафов. Бе проведена една от най-мащабните акции на прокуратура и специализираната полиция - по залавянето на бившия следовател Петьо Петров, но без успех. Той все още се води за издирване.

В медиите вече бяха разпространени снимки от ресторант "Осемте джуджета" на самия Сарафов, който наскоро подаде оставка като и.ф. главен прокурор след месеци извън мандат. С идването му на власт в държавното обвинение преписката и събраните доказателства от Софийска районна прокуратура отидоха при прокурор Йордан Петров от Софийска градска прокуратура (СГП) - най-важната в страната, която разследва престъпления на лица с имунитет, включително магистрати.

Петров води и делото срещу групата на убития в началото на 2024 г. Мартин Божанов - Нотариуса, считан за още един брокер на влияние в съдебната система.

Името на Йордан Петров е често споменавано в медиите през последните години. Той беше човекът, който не хареса решение на съдия Мирослав Петров от Софийския районен съд. Последва проверка срещу съдията, която не откри нарушения, но прокуратурата констатира, че Мирослав Петров има "твърде либерални възгледи", и поиска наказание. Съдията вече се оплака на Висшия съдебен съвет (ВСС), че е обект на прокурорски натиск във връзка с негов отказ да отнеме автомобил на подсъдим - Ивайло Цветков - Нойзи.

През юни 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС награди с предсрочно повишаване прокурор Йордан Петров - той бе пратен на върха, във Върховната касационна прокуратура (ВКП). Решението бе по предложение на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. За нея служебният вътрешен министър Емил Дечев разкри, че е пътувала веднъж през граница заедно с Петьо Еврото, а и в други случаи двамата са използвали един и същ автомобил: Колата, с която са пътували Емилия Русинова и Петьо Еврото, е собственост на брата на Таки.

Поощрението на прокурор Йордан Петров беше "за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества". В разследванията му за мрежите за влияние на убития Мартин Божанов - Нотариуса и издирвания Петьо Петров - Еврото не беше установен и обвинен нито един замесен магистрат.

Любопитни бележки и важни документи, иззети от Петьо Еврото

Сега изтеклият документ за прекратяване на производството по „Осемте джуджета“ става ясно, че има и истински документи по знакови дела, иззети от имотите на Петьо Петров, но и забавни записки – например лист с „благопожелания“ и обиди към Бойко Борисов и „находящ се на него череп“ (така са описани от прокуратурата), новогодишни картички с обидно съдържание за Иво Прокопиев и Христо Иванов, писмо в комедиен стил с негативни оттенъци до бившия главен прокурор Сотир Цацаров и др., анализират от „Извън Ефир“.

Иззети са и документи по делото КТБ, по което следовател за кратко и ръководител на следствен отдел е самият Петьо Петров. Има документи и по делото срещу Симеон Дянков, Иво Прокопиев и Трайчо Трайков, по което прокурор е неговият брат - Емил Петров. Според изтеклото постановление е иззета тетрадка с лични записки, касаещи евентуални обвързаности на Бойко Борисов по дело срещу Мишо Бирата - казусът, по който изтекоха записи с негови обаждания към покойния вече шеф на митниците Ваньо Танов за оттегляне на проверки във фирми на този бизнесмен. Името на Борисов се споменава и в други записки, свързани с “Барселонагейт”: Пеевски изнудва Борисов? БОЕЦ извади стари скелети от гардероба.

Всичко това е подминато - наблюдаващият прокурор смята, че то "не може да се приеме като сериозен източник за незаконна дейност".

Подбор на доказателства и свидетели

Смущаващите факти не спират дотук, показва документът от 56 страници. За да прекрати с неудобното за своите началници разследване по “Осемте джуджета”, наблюдаващият прокурор явно е подбрал доста внимателно кои от събраните показания да валидира като достоверни и кои - не. Първата голяма липса в решението е на свидетеля, разкрил първи какво става в “Осемте джуджета” - бизнесмена Илия Златанов. Той и синът му Явор бяха основните лица в едноименното разследване на Антикорупционния фонд (АКФ) от 2020 г., което се превърна в нарицателно за тъмните методи за отнемане на бизнеси в България. Илия Златанов, по собствените му думи, се оказва в стаичката на Петьо Петров, който става негов съветник и неформален съдружник. Свидетелствата на Златанов бяха категорични, че в “Осемте джуджета” са присъствали редовно и Борислав Сарафов, и други ключови прокурори. Това е подминато в решението на прокурор Йордан Петров.

Коментират се показания на свидетел с тайна самоличност, който твърди как Сарафов e ходил при Петьо Еврото поне десет пъти, носейки пликове с документи - според BIRD, които също са прегледали постановлението. Показанията сочат и за посещения на Емилия Русинова, която се е качвала на втория етаж заедно с Еврото. Отделно за ръководителката на Софийската градска прокуратура пише, че тя действително е посещавала Еврото, но това било единствено с цел той „да говори с брат си за корекция на поведението му от човешка гледна точка", а не за влияние по повод изпълнение на служебни задължения, цитира документа BIRD. Братът на Еврото - Емил Петров - и до ден-днешен е част от Софийската апелативна прокуратура (САС). Той беше зам.-апелативен прокурор до 2024 г., но бе понижен.

В обосновката на прокурор Йордан Петров за прекратяване на разследването няма цитиран разпит на тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Сарафов, макар името му да е споменавано общо над 30 пъти. Използвани са само негови публични изказвания и разпити на свидетели, които са изцяло в негова полза, анализират от екипа на "Извън Ефир". Сред тези свидетели са и високопоставени магистрати като новия изпълняващ длъжността главен прокурор Ваня Стефанова. Нейните показания се цитират в много важна част на правната обосновка на решението - че записите от разговори между Иван Гешев и членa на ВСС Йордан Стоев, които Гешев пусна през 2023 г., са редактирани, следователно са ненадеждни. В записите Стоев се опитва да убеди Гешев да се оттегли тогава от поста главен прокурор, като цитира “Банкята” - с ясен намек за лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов: Гешев отрече да е записвал 150 разговора с политици и магистрати, включително с Йордан Стоев.

В окончателното постановление на прокуратурата по "Осемте джуджета" липсват и други показания - на бизнесменa, който е издирван заедно с Петьо Петров в нощта на 29 май 2023 г., Размиг Чакърян - Ами. Неговото име е свързвано в медиите със скандалите около граничния контрол на българо-турската граница, на ГКПП "Капитан Андреево". Според изтеклия документ са били взети записи от охранителните камери на ресторант “Келари”, собственост на Чакърян, където се случва неуспешната акция по задържането на двамата. Въпреки че цялата акция се основава първоначално на твърдения за техни близки отношения, според наблюдаващия прокурор тези записи “нямат никаква връзка с воденото разследване”. Така Йордан Петров не допуска връзки на Петьо Еврото с лица от криминалните кръгове.

Няма разпит и на Мариян Маринов, брат на тогавашния вътрешен министър от ГЕРБ Младен Маринов. Той е споменаван от свидетели като личен шофьор на Еврото, а разследване на “Свободна Европа” преди време разкри прехвърляне на скъп автомобил, собственост на фирмите на Златанови, към дъщерята на Младен Маринов: "Пет килограма злато за Гешев": Документи разкриват скандални действия на прокуратурата по "Осемте джуджета".

Наблюдаващият прокурор не счита за уместно да вземе под внимание и потенциално покровителство на Петьо Еврото от страна на полицията - Николай Стайков и Борис Митов припомнят, че имаше множество свидетели, които са говорили за постоянна охрана на ресторант "Осемте джуджета" от патрулка от столичното Четвърто РПУ.

Последно, но не на последно място - името на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е споменато в постановлението само "мимоходом", казват от "Извън Ефир". Лидерът на "ДПС - Ново начало" е бивш колега на Петьо Еврото в столичната следствена служба. Прокурор Йордан Петров смята, че няма нужда той да бъде разпитван.

Показанията на Любена Павлова: басните на Езоп помагат на прокуратурата

През лятото на 2025 г. бившата съпруга на Петьо Еврото - Любена Павлова - се отрече от показанията си срещу Борислав Сарафов по делото "Осемте джуджета". Това се случи, след като по-рано тя бе дала интервю за Антикорупционния фонд, от което започна акцията, като беше уличила тогавашния зам.-главен прокурор Сарафов, че е приближен на Еврото. Катарзисът ѝ дойде миналата година пред съда, когато каза, че снимките, на които Сарафов и Еврото се виждат в дружески отношения, са били направени на улицата и че високопоставеният прокурор “не е влизал във ВИП стаята“ на ресторанта. Вместо това Павлова обърна показанията си срещу бившия главен прокурор Иван Гешев, който през 2023 г. беше заменен именно от Сарафов: Имоти за милиони и данъчни задължения: Историята на Петьо Еврото и Любена Павлова.

Дни след като това се случи, Върховният административен съд (ВАС) отмени данъчни задължения за над 54 хиляди лева на Павлова.

За Любена Павлова основният коментар в постановлението на прокурор Йордан Петров е, че има „склонност у свидетелката да се хареса на прокуратурата“, цитира документа BIRD. Магистратът заключава, че показанията ѝ, уличаващи Сарафов, са лъжливи. Първоначалните показания, в които Павлова описваше и Сарафов, и Русинова за агенти на Еврото в съдебната система, се приемат от наблюдаващия прокурор като част от личната борба на Гешев срещу Сарафов. Няма дори и опит да се разгледа обратната хипотеза - че това е истината, а манипулацията идва после, когато се сменя човекът на върха на прокуратурата, анализира "Извън Ефир".

За да се аргументира, Петров цитира известната басня на Езоп за "лъжливото овчарче". Вместо в търсене на логика, прокурорът явно се впуска във философия, а и в други науки. В правния анализ например се появява Третият закон на Нютон - че всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. С него се оправдава липсата на осъдителни присъди за корупция у нас по принцип.

“При анализа на доказателствата по делото СГП се води от принципите, характерни за правилния мисловен процес (За повече виж “Тестове за интелигентност на МЕНСА”)" - такова е въведението на наблюдаващите прокурори в частта за подхода на СГП към доказателствата по “Осемте джуджета”.

Според основанията на наблюдаващите прокурори за прекратяване на делото е и липсата на престъпление в заснемането на срещите на Еврото с висши магистрати в сепарето - или “ВИП стаята”. Около момента на прекратяването на разследването през 2025 година обаче до медиите изтече информация и видеоклип от същата стая. Компроматът е насочен срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, на която Петров ясно заявява, че тя е “избраната” от тях. Георгиева не отрече, че е била в тази стая “два или три пъти”, и това доведе до нейното временно отстраняване и проверка от Европейската прокуратура. Преписката, която Георгиева посочва като повод за атаката срещу нея, е тази за газохранилището в Чирен - обществена поръчка за стотици милиони и съмнения за сериозни процедурни нарушения на закона. Тя заговори и за натиск от Делян Пеевски: Разследвана за връзки с Еврото води делото срещу Теодора Георгиева? Сарафов цитирал свидетели, преди те да говорят?

Според сигнал, който Георгиева е пратила тази година на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, през 2020 г. тя е била заведена в ресторант „Осемте джуджета“ и е представена на Петьо Петров от висш прокурор, с когото Георгиева е била в близки колегиални и приятелски отношения. Името на прокурора не се споменава. „Капитал“ цитира информация, според която може да става въпрос за Емилия Русинова.

Изтеклото видео от стаята на Еврото е най-доброто доказателство за наличието на компроматна банка от “Осемте джуджета”, анализират журналистите Борис Митов и Николай Стайков. Според тях подобни записи ще се използват точно по предназначението си - да предупредят всички магистрати, минали оттам, че архивите са живи и че могат да бъдат активирани при нужда. От пускането на този запис досега вече е минала повече от една година, а отваряне на прекратеното разследване и досега няма.

