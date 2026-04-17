17 април 2026, 15:47 часа
С изтекъл срок на годност: БАБХ унищожи 366 кг месо в Луковит

В присъствието на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Ловеч, са унищожени 366 кг месо и месни продукти с изтекъл срок на годност, без идентификационна маркировка и без възможност за проследяване на произхода. Те са открити в склад за търговия на едро с храни в Луковит. Това съобщават на страницата в интернет на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). В склада служители от Централното управление на БАБХ и от ОДБХ – Ловеч, са запечатали три минусови хладилни камери с 460 кг свински джолан в тях. Месото е възбранено поради разминаване между маркировката върху индивидуалните опаковки и придружаващите търговски документи.

Разминаване в документите

При насрещна проверка на доставчика в Пловдив е констатирана техническа грешка при изписване на срока на годност. Издадено е предписание за отстраняване на несъответствието.

В хода на проверката е установено, че в склада нерегламентирано се слагат етикети на български език върху индивидуалните опаковки на храните, за което на фирмата ще бъде съставен акт.

Операторът на склада в Луковит не е представил система за управление на безопасността на храните, както и водени записи към нея. Липсват договор с лицензирана фирма за унищожаване на странични животински продукти и доказателства за предаването им.

След отстраняване на констатираните несъответствия и предоставяне на актуален търговски документ количествата възбранена храна ще бъде освободена, а дейността на склада - възстановена.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
