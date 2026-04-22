Сарафов каза "чао", имотите му да влязат под лупа: "Да, България" настоя за пълна проверка

"Да, България", която е част от "Демократична България" и от коалицията ПП-ДБ, реагира на новината за подадената оставка на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Въпреки че заемаше незаконно тази длъжност от лятото на миналата година, оттеглянето му дойде чак на 22 април - три дни след предсрочните парламентарни избори, на които Румен Радев и "Прогресивна България" взеха убедителна победа, а ГЕРБ-СДС и ДПС, а и другите формации от последното редовно управление, претърпяха крах.

"Изкарано е сърцето на модела Пеевски - Борисов"

Съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев заяви на брифинг, че по този начин е "изкарано сърцето на модела Пеевски-Борисов". По думите му - това е постижение на хората, които излязоха на протести през декември миналата година и в началото на 2026 г.

"Нещо много важно, което хората ни казаха на протестите - тези 160 гласа сега ги има, трябва да бъде направено така, че моделът "Пеевски-Борисов" да не може да бъде възпроизведен", каза още той. Мирчев има предвид нужните гласове от минимум две трети от депутатите в Народното събрание за иницииране на смяна на настоящия Висш съдебен съвет (ВСС), който е с изтекъл мандат, и за създаване на правила за избор на независими нови членове.

"Да, България" иска проверка на имуществото на Сарафов

От "Да, България" настояват за ревизия на имуществото на Борислав Сарафов и проверка на преписките по изборните престъпления.

"Оставката на Сарафов е само първата стъпка. Предстои избор на ВСС и Инспекторат (към ВСС - бел. ред.), и то по нови правила, които да направят така, че следващите органи на съдебната власт да бъдат с много по-честни, адекватни и подготвени хора", добави другият съпредседател на партията Божидар Божанов.

