Съмнявате ли се във фалшиви пари - не ги ползвайте: Съвет от полицията

При съмнение за получаване на фалшива банкнота, хората не трябва да я използват, а да сигнализират на телефон 112 или да посетят най-близкото районно управление. Това препоръча в сутрешния блок на БНТ Златка Падинкова от Главна дирнекция "Национална полиция" във връзка с евентуалните измами, свързани с въвеждането на еврото. По думите й през настощия месец са в обръщение и двете валути - ето защо хората трябва да бъдат внимателни и при получаване на ресто.

"Възможно е да получат фалшива банкнота, а съзнателното използване на фалшиви банкноти е престъпление", предупреди още тя.

Раздаването на пенсиите активира измамниците

Падинкова отчете, че все още няма сигнали за измами, свързани с еврото, но от полицията са в готовност предвид днешния ден, когато стартира раздаването на пенсии.

"Винаги съветваме, особено по повод преминаването към нова парична единица - хората да не приемат курс, различен от официално фиксирания. Освен това да ползват официалните места, където през първите шест месеца обмяната ще е без такса. Обмяната се извършва в салоните на банките и пощенските станции, а не в районите около тях и по домовете и да не се доверяват с обажадния, електронни писма и други оферти", посочи Падинкова.

Тя препоръча на хората още да не бързат и да не предприемат действия, свързани с даване на пари, предоставяне на лични и банкови данни.

Падинкова изтъкна още, че класическите телефонни измами все още съществуват.