Възкръсна ли измамата за милиарди на криптокралицата Ружа Игнатова насред Пловдив?

Инициативата за криптовалутата OneCoin на търсената от САЩ Ружа Игнатова се възроди в Пловдив. Вече има два отделни сигнали за това, като водещ на сайта за разследваща журналистика „Биволъ”.

„Биволъ” публикува видео във Фейсбук от събитие, за което казва, че се е провело в рамките на 3 дни в хотел „Империал” в Пловдив, който се държи от бившия кмет на града Иван Тотев. Информацията на сайта за разследваща журналистика е, че събитието е било тридневно и е промотирало OneCoin.

Проверка на Actualno.com показа, че организацията на въпросното събитие изглежда се движи от фирмата OneLife. В публична група с името на фирмата има публикация за събитието, озаглавена The Rise of One Ecosystem. Във Фейсбук има и видеа - като ТОВА! А какво още има за събитието, научете тук.

Коя е Ружа Игнатова?

Игнатова създава OneCoin през 2014 година, а само две години по-късно купува ресторант "Крим" в София, емблематичната къща на бившия кмет на столицата Димитър Моллов на пл. “Народно събрание”, както и сградата, в която е офисът на OneCoin у нас на пл. “Славейков”. Общата сума на имотните придобивки на Ружа, които стават нейни за по-малко от година, е малко над 16 млн. лв.

Припомняме, че братът на Игнатова - Константин, беше задържан в Лос Анджелис заради OneCoin.

Според обвинителите в САЩ 33-годишният Константин, който понастоящем ръководи компанията, и 38-годишната му сестра Ружа са подвеждали инвеститорите в OneCoin, обещавайки им големи печалби при нисък риск, но де факто прилагайки стара като света измама - т.нар. Ponzi схема (пирамида). По този начин са препрани поне 1,2 млрд. долара, в поне 21 държави, показват официалните данни на американското разследване. За 2 години (от последното тримесечие на 2014-а до септември 2016 г.) компанията на Игнатови имала печалба от 2,23 милиарда евро (2,51 млрд. долара) от продажбата на 3,35 милиарда евро (3,77 млрд. долара), установило разследването. Според американската прокуратура OneCoin все още функционира и над 3 милиона инвеститори са вложили средства в криптовалутата. Американската прокуратура твърди още, че OneCoin няма реална стойност, не предлага на инвеститорите начин да проследят вложените пари и с нея на практика не може да се купи нищо. Схемата действала като маркетингова мрежа, в която членовете получавали комисиони за привличането на нови членове, купуващи пакети от криптовалутата.

Игнатова е с обвинения за присвояване, участие в организирана група за присвояване, измама с ценни книжа, пране на пари и съучастие в измама с ценни книжа. Минималната присъда, която би могла да получи в САЩ по тези обвинения, е 20 години затвор.

Името на Игнатова е свързвано с това на арестувания в България израелец Гал Барак, по-известен с прякора си Вълка от София. Той беше хванат след съвместна българо-германо-австрийска операция, стартирана по инициатива на германските и австрийските служби. Барак е действал по сходна схема - чрез лъжливи обещания за забогатяване посредством бинарни опции и през два колцентъра в София той е присвоил стотици милиони долари, като е правил това години наред. В схемата беше намесено името на "Инвестбанк", а от банката така и не коментираха пред Actualno.com дали Барак е бил техен клиент и има ли официално разследване дали са спазени процедурите срещу пране на пари.