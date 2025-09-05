Чесънът няма да покълне до следващото лято - трябва ви само малко сол

Чесънът започва да пониква или да гние само няколко месеца след прибирането на реколтата - това е проблем, с котйто се сблъскват много градинари. Има обаче надеждни методи да го запазим свеж и здрав до следващото лято.

Как да запазим чесъна свеж до следващата година

За да запазите чесъна свеж за дълго време, трябва да създадете правилните условия за неговото съхранение и да използвате няколко тайни на опитни градинари.

Само здрав, сух чесън е подходящ за дългосрочно съхранение. Скилидките трябва да са плътни, без пукнатини или петна. По-добре е да изберете сортове с дебела люспа - те се съхраняват много по-дълго.

Експертите също препоръчват използването на сол с цел запазване свежестта на чесъна за по-дълго време. Вземете кашон или кофа за съхранение на чесън, сложете главите чесън в нея и ги поръсете със сол. След това добавете още и поръсете отново. Солта абсорбира излишната влага и предотвратява развитието на вредни бактерии.

Чесънът не обича пряка слънчева светлина и висока влажност. Запасите трябва да се проверяват редовно и повредените глави да се отстраняват, за да се предотврати разпространението на гниене. С правилна грижа чесънът ще запази аромата си, ще остане здрав и ще добави вкус към ястията ви до следващото лято.

Подготовка на чесъна за съхранение

Не бързайте да подрязвате корените и стъблата - те помагат да се предпазят скилидките от изсъхване. Чесънът може да се окачи в сухо, добре проветриво помещение (но не на пряка слънчева светлина) или да се сплете на плитка.

Най-добре е чесънът да се съхранява на тъмно, хладно и сухо място. Зимният чесън остава пресен за дълго време при температура от 0 до 4°C, а пролетният - от 16 до 20°C. Влажността на въздуха не трябва да надвишава 60%, защото излишната влага насърчава гниенето.

Алтернативни начини за съхранение на чесън

Хартиените торбички или кутии са лесен и удобен вариант за съхранение на сушен чесън. Сушене или замразяване - това са още две опции за дългосрочно съхранение на чесън. Обелените скилидки могат да бъдат сушени или замразени, за да запазят аромата и вкуса си за дълго време.

Чесънът може да се съхранява в растително масло или оцет - счуканият чесън може да се кисне в масло или оцет, но в тази форма ще издържи само няколко месеца.

