Обрат с цената на природния газ в Европа

10 октомври 2025, 11:40 часа 448 прочитания 0 коментара
Цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия се понижиха 31,985 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:00 часа българско време, пише БТА.

Днешната търговия започна от равнище 32,335 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 32,363 евро за мегаватчас. 

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 10 октомври, е 61,32 лева за мегаватчас, като поевтинява с 3,43 на сто.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 63,38 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 61,32 лева за мегаватчас.

Пламен Иванов
