Европейските милиарди по ПВУ: Ще губим ли и какво трябва да направи Радев - "завещанието" на служебната власт

Нищо не сме загубили по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Можехме да загубим на 4 май, но в тежки преговори с ЕК успяхме да убедим Брюксел да направи отлагане. Това заяви Мария Недина, служебен вицепремиер по европейските средства.

По думите ѝ, буквално до часове се очаква България да разбере кои са новите срокове за изпълнение на реформи, за да не губим пари по ПВУ. Недина поясни пред БНТ, че ще се увеличат парите за четвърто и пето плащане по ПВУ, за да не ги изгубим в третото. Така четвъртото ще стане в размер на 1,1 млрд. евро, а не 900 млн. евро, докато петото ще достигне 1,8 млрд. евро.

Необходимите реформи

Недина посочи, че най-трудната реформа, която чака новата власт, е отделянето на "мините" (Мини Марица Изток) от Българския енергиен холдинг (БЕХ). Друга много важна реформа е във ВиК сектора – да има много по-малко власт на общините при обществените поръчки, както и да има реформа на ВиК инфраструктурата – не да се познаваш с регионалния министър, за да имаш пари за нов воден цикъл. Другите реформи са правосъдните – за антикорупционната комисия на първо място. Там трябва да стане така, че да не страдаме за европари, ако някое правителство реши да закрие комисията (поради конюнктюрни политически съобразения).

Специално за мините - съгласно ПВУ, България трябва да извади основни оператори от БЕХ, за да се избегне кроссубсидиране и да се либерализира пазарът. Отделяне трябва да има на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и "Булгартрансгаз", както и на "Мини Марица-изток" и ТЕЦ "Марица Изток 2". Само че през март 2026 година енергийната комисия на предишния парламент блокира това заради синдикален натиск, че мините и електроцентралата щели да фалират, което изправи България пред заплаха да загуби около 440 млн. евро от втория транш по ПВУ. Отделно беше казано от депутатите, че БЕХ може да изпадне в тежко финансово положение, ако печеливши оператори бъдат отделени - заради два заема по над 1 млрд. лева всеки, които холдингът трябва да обслужва.

Що се отнася до железниците ни, Недина призна, че преди 2 седмици "Алстом" са ни пратили писмо, с което казват, че няма да могат да изпълнят поръчката за доставка на 12 от 35 нови електрически мотрисни влака. Бяха водени разговори на най-високо ниво от премиера Андрей Гюров с френското правителство и имаме уверение, че доставката ще бъде направена в срок. Има неустойки по договора при нарушение, но на България това сега не ѝ върши работа - ако не дойдат въпросните влакове, ще трябва да бъдат отделени 154 млн. евро за да има "смяна" на тази техника, а това не можем да си го позволим, подчерта Недина.

