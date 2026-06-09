Хубава новина с цената на петрола на фона на американска ракета срещу танкер и тежка стачка в Боливия (ВИДЕО)

Изтребител F/A-18 на ВМС на САЩ е обстрелял и е извадил от строя танкера M/T Marivex, плаващ под флага на Палау, в Оманския залив. Причината е, че корабът е опитал да пробие американска блокада при Ормузкия проток и да акостира в иранско пристанище.

Ракета е ударила машинното отделение. 24-членният екипаж, всички индийски граждани, е заснел и сподели видеокадри в социалните мрежи.

A US Navy F/A-18 reportedly hit and disabled the Palau-flagged tanker M/T Marivex in the Gulf of Oman as it tried to run a US blockade toward an Iranian port.



A missile hit the engine room.



The 24-person crew, all Indian nationals, filmed and shared footage from the damaged… pic.twitter.com/OAxUV7eqEH — Clash Report (@clashreport) June 8, 2026

На фона на новини като тази петролът реагира с ... поевтиняване. След като новата ескалация на военни действия между Израел и Иран се оказа в рамките на около ден и "черното злато" поскъпна с около 5% в един момент на търговията, сега, в електронната неприсъствена сесия на днешния ден вече има спад на цените. Лекият американски суров петрол е поевтинял с около 1%, до 90,34 долара на барел. Европейският сорт "Брент" е на ниво 93,41 долара за барел, според данните на живо на CNBC. И причината за всичко това е, че Иран в крайна сметка заяви, че няма да стреля засега, че отваря въздушното си пространство - но Техеран предупреди, че ще премине към активни военни действия, ако Израел продължава с военната си кампания в Ливан. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран ще се справи и с морската блокада на САЩ.

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А междувременно в Боливия има безсрочна обща стачка - от 36 дни и няма изглед за скорошен край. Ла Пас и Ел Алто са под блокада, причинявайки сериозен недостиг на храна, гориво, лекарства и кислород, като между 7 и 10 смъртни случая са свързани с кризата. Провокирана от Закон 1720 (по-късно отменен) и задълбочаваща се икономически проблеми, стачката се води от селски съюзи с подкрепата на групи, свързани с Ево Моралес.

Президентът Родриго Пас подписа нов закон за "извънредни състояния", който дава на силите за сигурност по-силни инструменти за премахване на блокадите. Но протестиращите сега искат той директно да си подаде оставката - Още: САЩ удариха с изтребител два ирански петролни танкера (ВИДЕО)

Bolivia is gripped by an indefinite general strike now in its 36th+ day.



La Paz and El Alto are under blockade siege, causing severe shortages of food, fuel, medicine and oxygen, with 7-10 deaths linked to the crisis.



Triggered by Law 1720 (later repealed) and deepening… pic.twitter.com/MJWGwNbCQy — Clash Report (@clashreport) June 8, 2026